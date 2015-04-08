Список автомобилей, по которому начисляют повышенный транспортный налог, увеличен 2 181

Цены поднимаются, число рабочих мест с нормальной заработной платой уменьшается, поэтому неудивительно, что роскошью сегодня можно не считать только автомобили вроде Lada или Daewoo. Видимо, этим и руководствовался Минпромторг, когда принял решение расширить список , по которому будут начислять «налог на роскошь» — повышенный транспортный налог. Вместо 191 модели в списке теперь фигурирует 280.

Озаботиться стоит тем водителям, стоимость автомобиля которых составляет более трех миллионов рублей.

Повезло тем, чьи автомобили подорожали уже после 1 декабря 2014 года, не успев таким образом попасть в «черный список». Среди прочих к таким моделям относятся Lexus GS, RX или Acura MDX.



