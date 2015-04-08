Список автомобилей, по которому начисляют повышенный транспортный налог, увеличен
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Список автомобилей, по которому начисляют повышенный транспортный налог, увеличен
Апрель 08 13:00 2015

Цены поднимаются, число рабочих мест с нормальной заработной платой уменьшается, поэтому неудивительно, что роскошью сегодня можно не считать только автомобили вроде Lada или Daewoo. Видимо, этим и руководствовался Минпромторг, когда принял решение расширить список, по которому будут начислять «налог на роскошь» — повышенный транспортный налог. Вместо 191 модели в списке теперь фигурирует 280.

Озаботиться стоит тем водителям, стоимость автомобиля которых составляет более трех миллионов рублей.

Повезло тем, чьи автомобили подорожали уже после 1 декабря 2014 года, не успев таким образом попасть в «черный список». Среди прочих к таким моделям относятся Lexus GS, RX или Acura MDX.

Источник: Drive2.ru.


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AcuraGXLexusRXТранспортный налог
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AMSRUS
AMSRUS

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5 комментариев

  1. Данила Алешин
    Апрель 08, 15:34 #1 Данила Алешин

    понятно, что оценивать что-то в рублях — это смешить тапочки.
    превратившийся в тыкву рубль, помноженый политику ценообразования не делает машины роскошнее чем они есть.

    что в этом списке делает Мерин Е-300, который всю жизнь был просто качественным немецким бизнес-классом.?
    Х5 с 3-х литрвым дизелем, который, по мнению многих еще и «не едет».
    Фольксваген мультиван с 2-х литровым мотором. тоже мне — роскошь.

  2. Дмитрий Че
    Апрель 08, 15:36 #2 Дмитрий Че

    Маразм крепчает…

  3. Дмитрий Карабанов
    Апрель 08, 16:06 #3 Дмитрий Карабанов

    В принципе — логично. Уверен, что для подавляющего большинства жителей России 3 млн за автомобиль — это несомненная роскошь. А с учётом того, что даже по официальной статистике уровень жизни в стране упал — то и налог на роскошь должен быть расширен.

  4. Владимир Мартынов
    Апрель 09, 11:12 #4 Владимир Мартынов

    Это нормально.

  5. Olga Frolova
    Апрель 27, 15:54 #5 Olga Frolova

    Транспортный налог можно расчитать самому на сайте: http://110km.ru/nalog/ очень удобный онлайн калькулятор, налог расчитывается с учетом последних изменений. Все понятно и удобно.

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