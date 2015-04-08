Список автомобилей, по которому начисляют повышенный транспортный налог, увеличен

Цены поднимаются, число рабочих мест с нормальной заработной платой уменьшается, поэтому неудивительно, что роскошью сегодня можно не считать только автомобили вроде Lada или Daewoo. Видимо, этим и руководствовался Минпромторг, когда принял решение расширить список, по которому будут начислять «налог на роскошь» — повышенный транспортный налог. Вместо 191 модели в списке теперь фигурирует 280.
Озаботиться стоит тем водителям, стоимость автомобиля которых составляет более трех миллионов рублей.
Повезло тем, чьи автомобили подорожали уже после 1 декабря 2014 года, не успев таким образом попасть в «черный список». Среди прочих к таким моделям относятся Lexus GS, RX или Acura MDX.
amsrus.ru
понятно, что оценивать что-то в рублях — это смешить тапочки.
превратившийся в тыкву рубль, помноженый политику ценообразования не делает машины роскошнее чем они есть.
что в этом списке делает Мерин Е-300, который всю жизнь был просто качественным немецким бизнес-классом.?
Х5 с 3-х литрвым дизелем, который, по мнению многих еще и «не едет».
Фольксваген мультиван с 2-х литровым мотором. тоже мне — роскошь.
Маразм крепчает…
В принципе — логично. Уверен, что для подавляющего большинства жителей России 3 млн за автомобиль — это несомненная роскошь. А с учётом того, что даже по официальной статистике уровень жизни в стране упал — то и налог на роскошь должен быть расширен.
Это нормально.
Транспортный налог можно расчитать самому на сайте: http://110km.ru/nalog/ очень удобный онлайн калькулятор, налог расчитывается с учетом последних изменений. Все понятно и удобно.
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