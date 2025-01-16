Jetour представляет новую версию T2 с автоматической коробкой передач Jetour T2 Discovery

Jetour объявил о запуске модели T2 в комплектации Discovery на российском рынке. Новая версия оснащается двухлитровым турбированным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В компании отметили, что новая трансмиссия и улучшенный набор функций комфорта делают T2 Discovery более привлекательной для широкого круга автолюбителей.

Модификация Discovery отличается рядом особенностей. В автомобиле установлена система очистки воздуха с фильтром частиц PM 2.5, что особенно актуально для городских условий. Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения улучшает видимость в ночное время. Подогрев спинок второго ряда сидений добавляет удобства в холодное время года. Водительское кресло оборудовано функцией массажа, а переднее пассажирское сиденье имеет дополнительную регулировку для поддержки ног. В багажном отделении предусмотрена розетка на 220 вольт, что упрощает использование электроустройств во время поездок. Среди других изменений — полноразмерное запасное колесо, пришедшее на замену временной запаске, доступной в комплектациях Voyage и Expedition.

Модель Jetour T2 впервые была представлена на российском рынке в 2024 году и стала первой в линейке внедорожников бренда. В базовой версии автомобиль оснащен полным приводом и двигателем мощностью 245 л. с., работающим в сочетании с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Геометрическая проходимость включает дорожный просвет 220 мм, углы въезда и съезда по 28 градусов и способность преодолевать брод глубиной до 700 мм. Система полного привода XWD от BorgWarner в автоматическом режиме распределяет крутящий момент между осями и активирует блокировки дифференциалов при необходимости.

Jetour T2 Discovery

Особенности внедорожника Jetour T2 для российского рынка

В стандартной комплектации T2 включает светодиодную оптику, панорамную крышу, бесключевой доступ и датчики света и дождя. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, легкосплавными дисками и шинами 255/60 R19. Для улучшения проходимости добавлен датчик глубины брода. Интерьер включает беспроводную зарядку для смартфонов, цифровую панель приборов размером 10,25 дюйма и мультимедийную систему с экраном 15,6 дюймов, поддерживающую Apple CarPlay и Android Auto.

Jetour адаптировал T2 для холодного климата. В пакете теплых опций предусмотрены подогревы лобового стекла, передних форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, рулевого колеса, сидений первого и второго ряда, а также заднего стекла. В компании подчеркнули, что такая комплектация делает автомобиль удобным для эксплуатации в северных регионах.

Среди заявленных преимуществ модели — сочетание технологий и оснащения, ориентированное на требования российских покупателей. Внедрение новой трансмиссии и обновленных функций комфорта подтверждает стремление бренда укрепить позиции на рынке и привлечь внимание клиентов, предпочитающих надежные и функциональные автомобили.