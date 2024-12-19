Chery Tiggo 9 представлен в Москве

Официальный дистрибьютор марки Chery в России объявил о старте продаж семиместного полноприводного кроссовера Tiggo 9

С 17 декабря автомобиль доступен у официальных дилеров в двух комплектациях – PRIME и ULTRA. Минимальная цена модели с учетом действующих программ составляет 4 150 000 рублей.

Российский рынок стал первым за пределами КНР, где представлена эта модель. Tiggo 9 позиционируется как флагман модельного ряда Chery, делая акцент на безопасность, комфорт и технологичность.

Особенности конструкции

Chery Tiggo 9 оснащен пространственным каркасом кузова, который включает шесть crash-box с увеличенной осью Y. Такая конструкция позволяет повысить эффективность поглощения кинетической энергии на 25% по сравнению с традиционными решениями. Силовая клетка салона выполнена из высокопрочных сортов стали, что обеспечивает защиту пассажиров при столкновении.

Кроссовер включает 10 подушек безопасности: двойные фронтальные, боковые, занавесочного типа, боковые для второго ряда, коленная для водителя и центральная. Такое оснащение обеспечивает высокий уровень безопасности пассажиров в различных ситуациях.

Двигатель и трансмиссия

Tiggo 9 комплектуется 2.0-литровым бензиновым турбированным двигателем с максимальной мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 375 Нм, который доступен в диапазоне 1750–4000 об/мин. Разгон с места до 100 км/ч занимает 8 секунд. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Система полного привода Torque-on-Demand управляется электронно и включает многодисковую муфту, которая интегрирована с задним дифференциалом. Время отклика системы – 0,1 секунды, что способствует устойчивости автомобиля на разных типах дорог.

Дмитрий Максимов – Директора бренда Chery в России

История разработки модели

Chery Tiggo 9 разрабатывался с учетом потребностей глобального рынка, включая строгие требования к безопасности, комфорту и производительности. Особое внимание было уделено адаптации модели к климатическим и дорожным условиям России. В компании Chery сообщили, что тесты проводились в экстремальных условиях для проверки надежности всех систем.

Автомобиль построен на платформе T1X, которая обеспечивает возможность интеграции передовых технологий, включая систему электронного управления подвеской и интеллектуальные функции помощи водителю. В пресс-релизе компании говорится, что эта платформа позволила создать автомобиль, сочетающий просторный салон, улучшенную управляемость и экономичность.

Комфорт и технологические особенности

Кроссовер Tiggo 9 предлагает передовые решения для обеспечения комфорта пассажиров. Среди ключевых особенностей — панорамная крыша площадью 1,1 кв. м, акустическое стекло, уменьшающее уровень шума, и система климат-контроля с ионизацией воздуха. Второй и третий ряды сидений можно трансформировать, увеличивая объем багажника до 1200 литров.

Для водителя предусмотрены цифровая приборная панель с диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с экраном аналогичного размера. Эти устройства объединены в единый блок, что облегчает доступ к необходимой информации. Поддерживается синхронизация со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto. В компании отметили, что мультимедийная система оснащена голосовым управлением на русском языке.

Перспективы продаж и маркетинговая стратегия

Представители Chery заявили, что модель Tiggo 9 станет одним из ключевых элементов стратегии бренда по увеличению доли на российском рынке. Компания планирует расширить линейку автомобилей в премиальном сегменте, делая акцент на конкурентоспособных ценах и широком спектре предложений для покупателей.

Для стимулирования продаж предусмотрены программы трейд-ин, кредитования и лизинга. В Chery сообщили, что такие инициативы позволяют сделать модель доступной для более широкого круга клиентов. Кроме того, компания планирует развивать сеть дилерских центров, чтобы улучшить качество обслуживания и доступность автомобилей.