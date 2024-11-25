Японские автомобили с пробегом: анализ рынка за 2024 год

Доля японских автомобилей на рынке

Согласно данным исследования, проведенного аналитиками «Авито Авто», доля японских автомобилей на рынке машин с пробегом за период с января по октябрь 2024 года составила 18,4% от общего спроса. На рынке предложений таких автомобилей немного больше — 20%. Это подчеркивает устойчивый интерес российских потребителей к японским маркам, которые славятся сочетанием надежности, комфорта и долговечности.

Средняя цена подержанного автомобиля японского производства в 2024 году составила 1 500 000 рублей. Несмотря на инфляционные процессы, эта сумма подтверждает стабильно высокий спрос на такие автомобили.

Лидером среди японских марок остается Toyota, на долю которой пришлось 35,7% запросов. Второе место занял Nissan (18,4%), а третье — Mitsubishi (12,5%). Также значительное внимание потребителей привлекли Mazda и Honda, с долями 11% и 9,4% соответственно.

Общее предложение автомобилей японских брендов увеличилось на 5,1% за период с начала года. Рост количества объявлений по ключевым брендам указывает на стабильный интерес как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей.

Среди японских автомобилей с пробегом наибольшую популярность в 2024 году приобрела Toyota Camry. Ее доля в общем количестве запросов составила 9,2%. На втором месте оказалась Toyota Corolla с долей 4,5%, а третью позицию занял Mitsubishi Lancer, который набрал 4%. Четвертое и пятое места заняли Toyota RAV4 и Mazda 3 с долями 3,9% и 2,9% соответственно.

Toyota Camry: лидер спроса и предложений

Toyota Camry оказалась не только самым востребованным, но и наиболее представленным автомобилем среди японских марок. Она получила 6,5% от общего количества объявлений. Toyota Corolla и Mitsubishi Lancer также заняли ведущие позиции по количеству предложений, с долями 3,9% и 3,7% соответственно.

Mazda 3 показывает рост

Интерес покупателей и продавцов к Mazda 3 заметно вырос. Динамика предложения этой модели увеличилась на 12,6% в период с января по октябрь 2024 года. Этот показатель стал одним из самых значительных среди японских автомобилей с пробегом.

Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили» в «Авито», отметил, что Toyota уже много лет удерживает лидерство по продажам.

«На российском рынке в десятке самых востребованных японских автомобилей пять строк занимают модели Toyota. Toyota Camry выделяется как автомобиль, сочетающий доступную стоимость владения, надежность и экономичность. Мы рекомендуем обращать внимание на проверенных продавцов, чьи объявления отмечены специальными бейджами», — добавил Ковалев.