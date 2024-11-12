Exeed запускает новую версию кросс-купе Exeed RX Urban

Премиальный автомобильный бренд Exeed сообщил о запуске новой версии кросс-купе Exeed RX Urban. Модель ориентирована на обеспечение высокого уровня технологичности, безопасности и комфорта, которые, как заявила компания, соответствуют ожиданиям современных покупателей. Автомобиль сочетает в себе как возможности для городской езды, так и для поездок на трассе, предлагая оптимальные технические параметры и современный дизайн.

Для модели Exeed RX Urban предусмотрен двигатель 2.0 Turbo GDI, развивающий мощность 197 лошадиных сил, что обеспечивает уверенную динамику как на городских улицах, так и на шоссе. Двигатель работает в паре с роботизированной коробкой передач 7DCT, которая, по данным компании, способствует плавному и эффективному разгонному процессу. Как указали представители компании, благодаря этому сочетанию автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 9,3 секунды. Помимо хорошей динамики, двигатель отличается топливной экономичностью и, по информации компании, может быть выгоден для пользователей с точки зрения налогообложения.

Особенности дизайна интерьера и экстерьера

Версия Urban Exeed RX отличается продуманным дизайном, в котором реализованы как эстетические, так и функциональные решения. Интерьер оформлен в строгих тонах: салон отделан чёрной кожей, создающей ощущение сдержанной элегантности и обеспечивающей долговечность материалов. На автомобиле установлены 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, которые подчёркивают его спортивный облик.

Кроме того, Exeed RX Urban оснащен светодиодной оптикой и панорамной крышей, что, по словам представителей бренда, расширяет возможности использования автомобиля в разное время суток и придает салону дополнительный простор. Внутреннее пространство также можно адаптировать к настроению водителя благодаря многоцветной атмосферной подсветке интерьера. Для повышения комфорта предусмотрены функции вентиляции для всех сидений, а также массажные сидения для водителя и переднего пассажира.

Функции безопасности и системы помощи водителю

Exeed RX Urban включает широкий спектр функций, направленных на обеспечение безопасности водителя и пассажиров. В компании подчеркнули, что модель оснащена рядом технологических решений, которые помогают минимизировать риски на дороге. Среди этих систем: антиблокировочная система (ABS), система стабилизации курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении и система помощи при спуске с горы. Кроме того, автомобиль оборудован антипробуксовочной системой с электронной блокировкой дифференциала и системой уменьшения крена, что улучшает управляемость и устойчивость при движении на разных типах дорог.

Список функций безопасности, по утверждению компании, отражает стремление бренда Exeed к созданию автомобиля, способного обеспечивать высокую степень защиты в различных условиях эксплуатации, что является важным преимуществом для водителей, предпочитающих уверенность и контроль на дороге.

Пакет онлайн-сервисов и технологии

В Exeed RX Urban предусмотрены разнообразные технологические решения для повышения комфорта и удобства водителя. В частности, автомобиль поддерживает пакет онлайн-сервисов EXEED Connect, который позволяет осуществлять дистанционное управление рядом функций, что, как сообщили представители компании, делает управление автомобилем более удобным. Встроенная система голосового управления помогает водителю осуществлять управление без необходимости отвлекаться от дороги.

Кроме того, в оснащение модели включены беспроводная зарядка, аудиосистема с 14 динамиками, навигация и встроенный видеорегистратор. Центральная консоль автомобиля представлена большим 12.3-дюймовым сенсорным ёмкостным дисплеем, через который водители могут управлять различными функциями автомобиля и получать доступ к информации, что, по заявлению компании, позволяет сделать взаимодействие с системой более интуитивным.

Как указано в пресс-релизе компании, рекомендованная максимальная цена перепродажи для версии Exeed RX Urban составляет 4 750 000 рублей. Эта цена, по словам представителей бренда, отражает набор функций, технологий и уровень оснащения, предлагаемые в этой комплектации, что делает её привлекательной для целевой аудитории.