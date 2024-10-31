Шины Bars UZ200 будут устанавливать на Kia Sonet

Состоялось подписание соглашения между шинным заводом Birinchi Rezinotexnika Zavodi и автомобильным заводом ADM Jizzakh

В рамках этого документа компании начали сотрудничество по поставкам легковых шин Bars UZ200 для первичной комплектации кроссоверов Kia Sonet. Данный шаг является важным для укрепления позиций обеих компаний на рынке автопромышленности Узбекистана. В пресс-релизе компании отмечено, что высокое качество шин, произведенных на заводе в Ангрене, отвечает стандартам Kia и обеспечивает надежные эксплуатационные характеристики на дорогах.

Шины Bars UZ200 представлены двумя типоразмерами, прошедшими омологацию специально для модели Kia Sonet: это 215/60 R16 и 195/65 R15. Данные модели разработаны с учетом особенностей движения на высоких скоростях и продуманы таким образом, чтобы снижать сопротивление качению. Это качество положительно влияет на топливную эффективность, что востребовано среди владельцев современных автомобилей, стремящихся к снижению затрат на эксплуатацию.

Компания также подчеркивает, что данные характеристики делают шины Bars UZ200 удачным выбором для кроссоверов Kia Sonet. Генеральный директор Birinchi Rezinotexnika Zavodi Гуломжон Иномович Ибрагимов отметил, что «начало поставок шин Bars UZ200 на первичную комплектацию кроссоверов Kia Sonet доказывает соответствие качества продукции и производственных процессов на шинном заводе Birinchi высоким требованиям передовых автопроизводителей».

Ранее в 2024 году шины Bars UZ200 уже были одобрены для первичной комплектации таких моделей, как Chevrolet Damas, Chevrolet Tracker и Chevrolet Onix, производимых на заводе UzAuto Motors.

Автошина Bars UZ200

Шинный завод Birinchi Rezinotexnika Zavodi, расположенный в свободной экономической зоне в Ангрене (Узбекистан), был открыт в 2019 году и стал первым и единственным резинотехническим заводом в стране. Завод обладает производственной мощностью до 3 млн автомобильных шин в год и производит до 100 тысяч погонных метров конвейерных лент. В компании сообщили, что производственный процесс включает строгий двухэтапный контроль качества, который охватывает как визуальный осмотр, так и автоматизированную проверку. В пресс-релизе также отмечается, что продукция, не прошедшая контроль, утилизируется: в таких случаях шина направляется на утилизацию с перерезанной боковиной, что полностью исключает возможность попадания бракованной продукции на рынок.

Завод в Ангрене входит в состав шинного направления Группы «Татнефть». В рамках этого направления также работают заводы в России (Ikon Tyres в городе Всеволожск) и Казахстане (Tengri Tyres в городе Сарань). На всех трех заводах применяются единые стандарты качества, соответствующие международным требованиям. Благодаря этому подходу заводы могут обеспечивать продукцию, которая отвечает лучшим мировым стандартам, утверждает компания.

Автомобильный завод ADM Jizzakh был запущен в Узбекистане в 2021 году и начал работу с крупноузловой сборки (SKD) автомобилей, включая бренды Kia, Lada и Renault. Позже в портфолио завода добавились модели Chery и Haval. В марте 2024 года завод перешел к полному циклу производства (CKD), и первым автомобилем с максимальным уровнем локализации стал Kia Sonet. Производственные мощности завода полного цикла позволяют выпускать до 100 тысяч автомобилей ежегодно. Как сообщили представители завода, данный подход способствует росту локального производства и увеличению занятости в автомобильной отрасли Узбекистана.