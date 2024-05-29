Rolls-Royce отмечает 120-летний юбилей Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Rolls-Royce Motor Cars отметили 120-летие встречи своих основателей, Чарльза Стюарта Роллса и Генри Ройса, парадом своих самых знаковых моделей на Concorso d’Eleganza Villa d’Este. В ходе мероприятия состоялся мировой дебют модели Cullinan Series II, новой версии роскошного внедорожника, на знаменитой лужайке Mosaic Lawn в Grand Hotel.

Cullinan Series II продолжает успех первой модели, выпущенной в 2018 году, и подтверждает приверженность компании к известному принципу Генри Ройса: «Бери лучшее из существующего и делай его еще лучше».

Cullinan Series II дебютирует на мозаичной лужайке

Silver Cloud II с длинной колесной базой 1961 года

Phantom III 1938 года

Победитель парада: Silver Ghost 1914 года

Phantom II Continental 1933 года

Springfield 40/50 H.P. Silver Ghost

Маскот Spirit of Ecstasy на капоте Silver Ghost 1914 года

Concorso d’Eleganza Villa d’Este, впервые проведенный в 1929 году, является престижным событием в мире классических и винтажных автомобилей. Гости и представители СМИ со всего мира насладились парадом исторических моделей Rolls-Royce, таких как Silver Ghost 1914 года, Phantom III 1936 года, Silver Ghost 1923 года, Phantom II Continental 1933 года и Silver Cloud II 1961 года.

Судьи выбрали Silver Ghost 1914 года как выдающийся автомобиль парада, что еще раз подтвердило его статус «лучшего автомобиля в мире». Парад продемонстрировал наследие основателей компании, чьи имена продолжают определять стандарты супер-роскошных автомобилей по всему миру.

Выбросы и расход CO2

Выбросы CO2 в режиме WLTP (комбинированный): 380–363 г / км; Расход топлива: 16,8-17,7 миль на галлон / 16,8-16,0 л/100 км.