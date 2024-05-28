Франк-Штеффен Валлизер станет новым генеральным директором Bentley Генеральный директор Bentley - Франк-Штеффен Уоллизер

«Благодаря своим исключительным технологическим знаниям и опыту работы в сегменте люксовых автомобилей Уоллизер успешно поведет Bentley в электрифицированное будущее». – Генеральный директор Audi Гернот Деллнер (Gernot Döllner)

Франк-Штеффен Уоллизер переходит из Porsche в Bentley, чтобы занять пост председателя правления и CEO с 1 июля.

«Франк-Штеффен Уоллизер привносит в Bentley богатый инженерный опыт и глубокие знания в области продуктов и технологий, а также предпринимательский опыт, благодаря которому он вывел на рынок такие знаковые модели Porsche, как 918 Spyder. Его многолетний опыт в сегменте люксовых автомобилей будет бесценен на пути Bentley к лидерству в этом сегменте», – отметил Гернот Деллнер, председатель правления AUDI AG, отвечающий за брендовую группу Progressive, включающую Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati в составе Volkswagen Group.

«Я с уважением принимаю эту должность и с нетерпением жду возможности присоединиться к команде в Крю, которая добилась впечатляющих результатов в последние годы. Преобразования в автомобильной индустрии будут важной задачей и для Bentley, и я рад работать над ними вместе с командой. Уверен, что Bentley продолжит устанавливать стандарты в сегменте роскошных автомобилей», – заявил Франк-Штеффен Уоллизер.

Франк-Штеффен Валлизер Генеральный директор Bentley

Получив образование в области машиностроения с акцентом на двигатели внутреннего сгорания и управление технологиями, Франк-Штеффен Уоллизер присоединился к Porsche в 1995 году и с тех пор оставался верен этому бренду.

В 2010 году уроженец Штутгарта возглавил проект по разработке суперспортивного автомобиля 918 Spyder. С 2014 года он руководил отделом автоспорта, а в начале 2019 года взял на себя управление продуктовыми линейками 911 и 718. С 2022 года он отвечал за общую разработку автомобилей (архитектура и характеристики) в Porsche.