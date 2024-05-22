Открытие нового завода BESTUNE FAW BESTUNE PONY

В Китае прошла официальная церемония открытия нового завода FAW, специализирующегося на производстве электромобилей бренда BESTUNE, и запуска серийного производства компактного городского электромобиля BESTUNE PONY. Эта современная технологическая производственная площадка символизирует новый этап в развитии компании.

На церемонии в городе Яньчэн был представлен новый завод FAW по производству электромобилей BESTUNE. Этот запуск является ключевой частью новой энергетической стратегии компании, направленной на укрепление позиций бренда BESTUNE на локальном и международном рынках, а также на ускорение разработки электрических автомобилей.

Завод занимает площадь в 20 000 квадратных метров и обеспечивает работу для более чем 1 000 человек. В настоящее время мощность производства составляет 70 000 автомобилей, однако к концу 2024 года планируется увеличить этот показатель до 100 000 единиц. Это станет возможным благодаря внедрению 30 новых производственных линий, что позволит увеличить скорость автоматизации на 50% и повысить эффективность производства на 30%. К концу 2025 года компания планирует довести мощность завода до 150 000 автомобилей, укрепив свои позиции как современного предприятия с интеллектуальными и экологически чистыми технологиями.

Производство на новом заводе отличается высокой степенью автоматизации, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции. Весь процесс сварки кузова выполняется с помощью высокоточных роботов, а современные системы обмена данными позволяют в реальном времени отслеживать все этапы сборочного процесса. Финальный контроль качества осуществляется умной электроникой: высокоточный лидар измеряет мельчайшие зазоры кузова, проверяя их соответствие стандартам. Автомобили проходят тестовые испытания в более чем 16 различных дорожных и климатических условиях, что значительно превышает отраслевые нормы. Такие строгие стандарты производства и контроля качества отражают высокие требования компании FAW.

Первая серийная модель, выпускаемая на новом заводе — это BESTUNE PONY, официальное производство которой началось с открытием площадки. Этот автомобиль стал первой моделью FAW в рамках энергетической трансформации бренда. На мероприятии также был представлен новый электрический кроссовер BESTUNE с кодовым названием E311, ориентированный на молодые семьи и предназначенный для путешествий. Компания анонсировала выпуск на заводе еще семи новых автомобилей на альтернативных источниках энергии, включая электрические и гибридные модели, а также автомобили с увеличенным запасом хода.