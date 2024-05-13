Тур Культур ночью

Музей Транспорта Москвы вновь проведет Музейное ралли «Тур Культур» в рамках акции «Ночь в музее»



Во второй раз Музей Транспорта Москвы присоединяется к общегородской акции “Ночь в музее” с проведением Музейного ралли “Тур Культур” 18 мая. Этот проект представляет собой уникальные маршруты, разработанные специально для объединения столичных музеев. Участвующие музеи включают в себя Музей Москвы, ММОМА, Мультимедиа Арт Музей, Музей истории ГУЛАГа, и многие другие.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, Максим Ликсутов, подчеркнул, что организация культурных мероприятий в новых форматах является приоритетом по заданию мэра. В этом году к числу участников проекта присоединилось вдвое больше музеев, что предоставит горожанам и гостям столицы возможность бесплатно посетить 15 музеев и принять участие в увлекательном квесте.

Специальный чат-бот с квестом, разработанный совместно с титульным партнером проекта, компанией Tele2, будет доступен на сайте Музея Транспорта Москвы. Участники, посетившие три музея и правильно ответившие на вопросы, могут выиграть смартфон, наушники, камеру видеонаблюдения и пакет связи на год от партнера. Для абонентов Tele2 будут доступны дополнительные задания в квесте, чтобы сделать участие еще более интересным и увлекательным.

Также в чат-боте будут доступны промокоды на скидки у операторов каршеринга и кикшеринга из числа партнеров проекта: Ситидрайв, Велобайк, Whoosh и другие.

Ралли стартует у Музея русского импрессионизма, где с 12:00 до 14:00 будут представлены все участники пробега на ретроавтомобилях. Директор Музея Транспорта Москвы, Оксана Бондаренко, призывает начать день с посещения этого места и наблюдения за стартом ралли, а затем отправиться в путешествие по музеям и галереям города.

Чтобы сохранить бодрость на протяжении всего дня, участникам будет доступен специальный напиток “Тур Культур”, который можно будет приобрести в кофейнях Даблби до 18 мая включительно. За каждую покупку напитка в день мероприятия участники получат дополнительный балл.