1000-й пикап Sollers ST6 сошел с конвейера завода во Владивостоке

Юбилейным стал автомобиль белого цвета в комплектации Comfort. Этот Sollers ST6, с серийным номером 1000, оснащен надежным 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 136 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В базовую комплектацию пикапа входят две подушки безопасности, система напоминания о пристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.

Стандартное исполнение Sollers ST6 включает мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистему, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, а также подогрев передних сидений и задние датчики парковки. Комплектацию Comfort дополняют кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с 6 динамиками и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay / Android Auto и камера заднего вида.

На автомобили Sollers ST6 распространяется официальная заводская гарантия – три года или 150 тысяч километров пробега. Стоимость пикапа начинается с отметки 2 миллионов 400 тысяч рублей.