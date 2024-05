Байден намерен ударить тарифами по китайским электромобилям, стратегическим секторам экономики Президент США Джо Байден.Фотограф: Алекс Вроблевски /Bloomberg

Администрация президента Джо Байдена готова обнародовать радикальное решение по «китайским тарифам» уже на следующей неделе, которое, как ожидается, нацелит новые сборы на ключевые стратегические секторы, отвергая повсеместное повышение, которого добивается Дональд Трамп, сообщает Blomberg.

Ожидается, что тарифная ставка на электромобили вырастет примерно в четыре раза – с 25 % до 100%, сообщила в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами. Дополнительная пошлина в размере 2,5% будет применяться ко всем автомобилям, ввозимым в США, сообщает газета.

Это решение является кульминацией пересмотра тарифов по разделу 301, впервые введенных в действие при Трампе с 2018 года. США введут новые повышенные тарифы, которые будут касаться ключевых отраслей, включая электромобили, аккумуляторы и солнечные батареи. Ожидается, что другие существующие сборы в Китае в основном будут сохранены. Объявление запланировано на вторник, сообщили два источника.

Хотя решение может быть отложено, оно, тем не менее, представляет собой один из крупнейших шагов Байдена в экономической гонке с Китаем. В основе этого решения лежит его призыв в прошлом месяце повысить тарифы на китайскую сталь и алюминий, а также официальное начало нового расследования в судостроительной отрасли Китая.

На этих новостях юань ослаб, а индекс китайских акций CSI 300 упал на 0,6% в начале торгов перед ростом.

«Это определенно заставит инвесторов приостановить покупку акций, которые потенциально подвержены риску», – сказал Синь-Яо Нг, директор по инвестициям abrdn,

добавив, что многие бренды «зеленых технологий», такие как аккумуляторный гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., уже имеют ограниченный доступ к акциям в США.

«Все знают, что это рискованно».

Полный объем входящих тарифов, включая ставки и общий список секторов, которые будут затронуты, не ясен. Белый дом отказался от комментариев. Также неясно, какие отрасли могут увидеть снижение тарифов на отдельные товары, хотя крупномасштабных сокращений не ожидается.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что пошлины, введенные предыдущей администрацией США, «серьезно нарушили» экономический и торговый обмен между двумя странами. Он призвал Вашингтон отменить ограничения и добавил, что Китай предпримет шаги для защиты своих прав и интересов.

«Вместо того, чтобы исправлять свою неправильную практику, Соединенные Штаты продолжали политизировать экономические и торговые вопросы», — заявил представитель министерства Линь Цзянь на очередном брифинге в пятницу.

«Дальнейшее повышение тарифов — это еще одно оскорбление».

Стратегия президента Си Цзиньпина по наращиванию производства, чтобы остановить экономический спад внутри страны, вызвала тревогу за рубежом. Лидеры США и Европейского Союза раскритиковали Пекин за государственную поддержку, которая, по их словам, спровоцировала поток дешевого экспорта, который угрожает рабочим местам на их рынках. В октябре ЕС начал расследование субсидий на электромобили, которое может привести к введению дополнительных тарифов к июлю.

США противостоят «несправедливой экономической практике и избыточным промышленным мощностям» Китая, – заявил Байден в прошлом месяце.

«Я не ищу борьбы с Китаем. Я ищу конкуренцию, но честную конкуренцию».

Пошлины, скорее всего, не окажут немедленного влияния на китайские компании, поскольку лидирующие в мире производители электромобилей избегают рынка США из-за тарифов. Ее солнечные компании в основном экспортируют в США из третьих стран, чтобы избежать ограничений, при этом американские фирмы также добиваются более высоких тарифов на эту торговлю.

Байден и Трамп изо всех сил стараются, чтобы их считали жесткими по отношению к Китаю, поскольку они готовятся к матчу-реваншу на выборах в ноябре. В прошлом месяце Байден подписал закон, который начал обратный отсчет для платформы TikTok до того, чтобы продать свою китайскую материнскую компанию ByteDance Ltd. или покинуть американский рынок.

Трамп пообещал повысить тарифы по всем направлениям в случае переизбрания, пообещав ввести 60% налог на весь китайский импорт. Многие демократы отвергли этот подход, отчасти потому, что он приведет к повышению цен для американских потребителей, борющихся с инфляцией.

Во время последней администрации Трампа Вашингтон и Пекин были втянуты в торговую войну «око за око», в которой Китай ответил мерами, направленными на то, чтобы причинить боль Соединенным Штатам, нацелившись на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Сенатор США Чак Грассли, республиканец из Айовы, ожидает, что Пекин снова ответит.

«Мы знаем, как отреагировал Китай, когда Трамп ввел пошлины», – сказал Чак Грассли, Сенатор США.

«Они ударили по сельскому хозяйству. Я не могу быть уверен, что Китай ударит по сельскому хозяйству так же, как в случае с Трампом, но они собираются нанести ответный удар».

Стратегические тарифы

Заявление Байдена будет официально принято офисом торгового представителя США Кэтрин Тай, которая в прошлом месяце заявила, что ожидает, что обзор, начавшийся в 2022 году, скоро завершится. По ее словам, администрация ищет способы сделать тарифы более стратегическими и эффективными.

Этот шаг был предпринят после того, как Байден в прошлом месяце предложил новые 25% тарифы на китайскую сталь и алюминий в рамках серии шагов по поддержке американского сталелитейного сектора и привлечению его рабочих в год выборов. Это обещание было воспринято во многом как символическое, поскольку в настоящее время Китай мало экспортирует оба металла в США.

Пекин сдержанно отреагировал на угрозу введения металлических ограничений, введя тарифы на американскую пропионовую кислоту, экспортный рынок, стоимость которого в прошлом году для Америки составила 7 миллионов долларов, согласно данным таможни. Тем не менее, повышение тарифов в более широком спектре отраслей может вызвать более решительную реакцию со стороны китайских чиновников.

Полный спектр существующих пошлин охватывает импорт от промышленных товаров, таких как микрочипы и химикаты, до потребительских товаров, включая одежду и мебель. Трамп ввел первый тариф в 2018 году, сославшись на статью 301 Закона о торговле 1974 года.

В течение многих лет внутренние разногласия не позволяли команде Байдена прийти к консенсусу о том, что делать с тарифами. Некоторые чиновники, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, утверждали, что сокращение ограничений на предметы домашнего обихода может помочь снизить инфляцию в США.

В то время как администрация Байдена рассмотрела политические последствия изменений тарифов, USTR (Торговый Представитель Соединенных Штатов) в конце 2022 года начал требуемый по закону формальный анализ их воздействия. В отсутствие такой оценки срок действия ограничений автоматически истек бы в середине 2022 года.

При Трампе Вашингтон и Пекин достигли так называемого соглашения первой фазы в начале 2020 года. Оно снизило некоторые пошлины в обмен на обещание Китая бороться с кражей интеллектуальной собственности и увеличить закупки энергоносителей, сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также услуг. 200 миллиардов долларов за два года до конца 2021 года. Китай не выполнил своих обещаний более чем на треть.

Тарифный шаг Байдена был предпринят после того, как неспокойные отношения его страны с Китаем стабилизировались в последние месяцы на фоне шквала дипломатических встреч. После встречи президента США со своим китайским коллегой в Калифорнии в ноябре прошлого года Байден заявил, что они достигли «реального прогресса».

