Продажи летних шин увеличились более чем в пять раз

В ходе анализа продаж летней резины на платформе Avito в период «переобувки» были выявлены следующие тенденции. Продажи новых шин за год увеличились на 21%, а за последний месяц выросли в 5 раз. В то же время продажи б/у шин за год уменьшились на 10%, после нескольких лет активного роста, но за последний месяц увеличились в 5,4 раза.

В отношении выбора брендов, при покупке новых комплектов резины, россияне в основном отдают предпочтение южнокорейским и китайским маркам. В сегменте б/у шин предпочтение отдается европейским брендам.

Наиболее заметный рост продаж среди новых комплектов отмечается у южнокорейского бренда Hankook, который увеличился на 132% за год. Средняя стоимость комплекта этого бренда составила 52 600 рублей.

Среди б/у комплектов наиболее популярным брендом среди российских автомобилистов стал Pirelli, средняя стоимость итальянского комплекта на вторичном рынке составила 16 700 рублей.

Средняя цена новой летней резины на Avito в марте 2024 года составила 37 000 рублей, что увеличилось на 11% за год. Подержанные покрышки можно приобрести по цене в 13 200 рублей, с увеличением цен на 13%. Однако за последний месяц, относительно февраля 2024 года, средняя стоимость резины на Avito снизилась на 10%.