FAW/BESTUNE в такси

Автомобили FAW/BESTUNE становятся все более популярными в российских таксопарках. Наиболее востребованной моделью для такси является комфортабельный лифтбек B70, доступный в тарифах «Комфорт+» и «Бизнес».

Число водителей, выбирающих автомобили FAW/BESTUNE для работы в такси, постоянно растет – уже более тысячи таких машин с характерной «шашечкой» на кузове насчитывается на дорогах.

Одной из популярных моделей BESTUNE в таксопарках является В70, который предлагается в двух вариантах. Первый оснащен турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT). Второй вариант оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем (217 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 7,8 секунды, и его расход топлива составляет 6,4 литра на 100 км.

«В таксопарках уже работает более 1000 автомобилей BESTUNE В70, которые, в зависимости от региона, представлены в тарифах «Комфорт+» или «Бизнес». Эта модель уже завоевала признание благодаря просторному и комфортабельному салону с достаточным пространством для ног пассажиров, отличной управляемости и вместительному багажнику вместимостью 522 литра, а также узнаваемой форме кузова – лифтбек». Николай Беспалов, руководитель отдела корпоративных продаж легковых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа»

Топовая комплектация BESTUNE B70 с более мощным 2,0-литровым двигателем, помимо прочего, включает 12,3-дюймовый полноценный центральный экран высокого разрешения, 7-дюймовую приборную панель, кожаную обивку сидений, передний и задний центральные подлокотники, электронный рычаг переключения передач, электропривод крышки багажника, панорамную крышу, датчик дождя/света, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа, обогрев передних сидений, беспроводную зарядку, различные вспомогательные системы помощи водителю и многое другое.

С 1 апреля в таксопарках в тарифе «Комфорт+» также доступен кроссовер BESTUNE Т77 с 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT). Этот кроссовер будет удобен как для водителя, так и для пассажиров, проводящих много времени на дороге.

Модель отличается повышенным комфортом и безопасностью. В её максимальной комплектации предусмотрены удобные кожаные сиденья, 12,3-дюймовый полноценный центральный экран высокого разрешения, боковые и фронтальные подушки безопасности, боковые шторки безопасности, крепления для детских кресел, детские замки задних дверей, антиблокировочная система, система помощи при подъеме и спуске, интеллектуальный круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы, датчик усталости водителя, разъемы USB спереди и сзади, система кругового обзора и многое другое.