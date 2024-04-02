Jaecoo J8 оснастили передовой технологией полного привода TORQUE-VECTORING

Jaecoo объявляет о запуске продаж своего флагманского кроссовера Jaecoo J8 в апреле текущего года

Модель будет доступна в трех вариантах комплектации: ACTIVE, SUPREME и SUPREME V. Основной особенностью Jaecoo J8 в версии SUPREME V стала инновационная система полного привода с технологией управления вектором тяги AWD TORQUE-VECTORING.

Отличительной чертой передовой системы полного привода TORQUE-VECTORING, применяемой в версии SUPREME V, является наличие двух муфт на полуосях заднего дифференциала, которые позволяют независимо регулировать крутящий момент на левом и правом задних колесах. В отличие от установленной на версиях ACTIVE и SUPREME системы, где используется только одна муфта, эта передовая технология позволяет более эффективно распределять мощность. Кроме того, в SUPREME V также присутствует кулачковая муфта в корпусе заднего дифференциала, аналогичная той, что используется в угловых передачах. Она автоматически отключает карданный вал в случаях, когда использование полного привода не требуется, что способствует уменьшению расхода топлива и экологической эффективности.

Система полного привода TORQUE-VECTORING не только обеспечивает более безопасное и уверенное прохождение поворотов, но и повышает проходимость Jaecoo J8. Например, в ситуации, когда оба передних колеса и одно из задних потеряли сцепление с дорогой, данная система автоматически перераспределяет крутящий момент на заднее колесо с лучшим сцеплением, что позволяет автомобилю сохранить устойчивость на дороге. В отличие от обычных систем полного привода, где для этого применяется подтормаживание буксующего колеса, система TORQUE-VECTORING действует более эффективно благодаря двум муфтам на левом и правом задних полуосях, обеспечивая более точное управление распределением крутящего момента.

Управление передовой системой полного привода TORQUE-VECTORING осуществляется через выбор одного из семи режимов вождения: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грязь, Песок, Бездорожье. Каждый режим изменяет алгоритмы работы основных систем автомобиля.

Флагманский кроссовер Jaecoo J8 предлагает производительный, при этом экономичный двухлитровый турбированный двигатель мощностью 249 л.с., который сопряжен с роботизированной коробкой передач DCT7.

Кроссовер Jaecoo J8 максимально адаптирован к российским условиям и уже в комплектации ACTIVE включает в себя обширный набор опций: эргономичные кресла для водителя и переднего пассажира с электрорегулировкой, мультимедийную систему с диагональю 24,6 дюйма, поддерживающую беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, подсветку салона с выбором из 256 цветов, двухзонный климат-контроль с голосовым управлением. Кроме того, комплектация ACTIVE оснащена панорамной крышей с люком, подогревом руля, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя и подогревом всех сидений. Это дополнено множеством интеллектуальных систем, обеспечивающих высокий уровень комфорта и безопасности, включая проекционный дисплей, систему мониторинга слепых зон, помощь при смене полосы, автономное экстренное торможение, ассистент движения в пробках и другие.

В комплектации SUPREME кроссовера Jaecoo J8 добавляется тонировка, отделка потолка под черный бархат, обивка сидений натуральной кожей, регулируемый валик для сиденья водителя, передние кресла с массажной функцией, электрорегулируемая опора для ног переднего пассажира, электропривод рулевой колонки, встроенный видеорегистратор и система ароматизации воздуха с тремя ароматами. Кроме того, SUPREME включает дополнительные подушки безопасности и систему контроля усталости водителя.

Официальные цены на новый Jaecoo J8 будут объявлены в ближайшее время.