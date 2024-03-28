«Автомобильные технологии» начали серийное производство Citroёn С5 Aircross в России

Компания «Автомобильные Технологии» является российским независимым предприятием, специализирующимся на оптовых поставках и распределении автомобилей, запасных частей, компонентов, моторных масел и технических жидкостей.

С начала декабря 2023 года с поддержкой Администрации Калужского региона компания «Автомобильные Технологии» расширила свой бизнес, запустив предсерийное производство среднеразмерных кроссоверов в России на заводе ПСМА Рус, расположенном в индустриальном парке «Росва». Производственный процесс успешно прошел все этапы настройки оборудования, а собранная пилотная партия была протестирована на соответствие стандартам качества.

27 марта 2024 года на заводе в Калуге стартовала серийная сборка кроссоверов Citroёn С5 Aircross. Автомобили поступят в салоны официальных дилеров Citroёn в мае 2024 года, но бронировать автомобиль можно уже в апреле.

















На российском рынке Citroёn C5 Aircross предлагает ряд технологий комфорта, таких как подвеска Progressive Hydraulic Cushions®, разработка Citroën, которая идеально адаптируется к неровностям дороги, обеспечивая высокий уровень комфорта для пассажиров, создавая ощущение полёта на «ковре-самолете», а также сиденья Citroën Advanced Comfort®, обеспечивающие мягкость и поддержку благодаря современным материалам и дополнительному слою пены толщиной 15 мм, обеспечивающему комфорт на протяжении всей поездки.

Кроме того, автомобиль предлагает мультимедийную систему нового поколения с 10-дюймовым экраном и системы помощи водителю, такие как камера кругового обзора 360 и активные системы безопасности.

Дизайн передней части автомобиля выглядит свежо и современно благодаря четким и утонченным линиям, что визуально увеличивает его ширину и придает внушительный вид на дороге.













Салон C5 Aircross полностью соответствует его внешнему виду: высокая посадка, использование материалов премиум-класса, эргономичные элементы управления делают его современным кроссовером, который привлекает внимание на дороге. Просторный интерьер с разнообразными вариантами трансформации, множеством отделений для мелочей общим объемом 33 литра и вместительным багажником (516 литров и 1310 литров при сложенных задних сиденьях) обеспечивает удобство как в городских поездках, так и в дальних путешествиях.

Citroën C5 Aircross, произведенный в России, доступен в комплектации FEEL с бензиновым двигателем 1.6 (175 л.с.) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эта комплектация включает обширный набор оборудования:

6 подушек безопасности,

систему помощи при старте на подъеме,

круиз-контроль с ограничителем скорости,

крепления ISOFIX для детских кресел на задних боковых сиденьях,

подвеску Progressive Hydraulic Cushions®,

сиденья Citroën Advanced Comfort®,

функцию массажа водителя и переднего пассажира,

электропривод настроек сиденья водителя с функцией памяти настроек и функцией «легкий доступ»,

защиту картера двигателя,

кнопку выбора режима «SPORT»,

регулируемое по высоте и вылету рулевое колесо,

двухзонный климат-контроль,

датчики света и дождя,

бесключевой доступ в автомобиль с кнопкой запуска двигателя,

беспроводное зарядное устройство для смартфона,

функцию бесконтактного открытия багажника с сенсором для ног,

разъемы 12V и USB,

разъемы в центральной консоли и для пассажиров второго ряда,

дополнительный разъем USB в корпусе зеркала заднего вида,

электрорегулируемые и складывающиеся зеркала заднего вида,

центральный подлокотник с охлаждаемым отсеком,

мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth + 6 динамиков,

цифровую приборную панель с 12.3-дюймовым дисплеем,

систему кругового обзора 360°,

камеру заднего вида с обзором 180°,

фронтальную камеру с обзором 180°, боковые камеры,

передние и задние парковочные датчики,

функцию «Follow me home» для приветственного освещения,

сиденья с комбинированным кожано-алькантаровым покрытием.

Автомобиль предлагается в четырех цветах: белый перламутр, серый металлик, синий металлик и красный металлик.

Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 000 км. Для клиентов Citroën предусмотрена программа помощи на дороге и мобильности, охватывающая радиус 150 км от центра дилерской сети CITROEN в пределах города (200 км от МКАД для Москвы/ КАД для Санкт-Петербурга).

Стоимость автомобиля составляет 4 299 000 рублей.

Производство Citroën C5 Aircross в Калужской области осуществляется по методу SKD-4, используя 800 групп компонентов и 1700 деталей. На этапе сборки устанавливаются жгуты салона и моторного отсека, блоки и компоненты внутреннего салона, шумоизоляция, ковровое покрытие, а также подсборка панели приборов, дверей со всеми элементами и другие работы.

На линии механики осуществляется сборка двигателя, установка навесных агрегатов и узлов, сборка подрамника с передней подвеской, состыковка двигателя и коробки передач, а затем состыковка с кузовом и узлами подвески.

На финальной линии производится заправка всех технологических жидкостей, установка элементов обшивки салона, бамперов, колес, сидений, защитных элементов, а также проверка электроники и блоков.

Российская сборка соответствует международным стандартам качества. На всех этапах сборки присутствуют посты контроля качества, где тщательно проверяется механика, электрика, геометрия, водонепроницаемость, шумоизоляция автомобиля, а также проводятся тестовые динамические испытания на большом треке.

Постоянный контроль качества и совершенствование производственных процессов будет проводиться на протяжении всего срока службы модели.

«Сегодня мы запустили серийное производство Citroën C5 Aircross в России. Наша цель – предложить российским автолюбителям больше выбора на рынке, где преобладают автомобили восточных брендов. Мы предлагаем современный продукт высокого качества с использованием легендарных технологий и инженерных ноу-хау известного бренда, который отметил свой 105-летний юбилей в этом году. Уровень комфорта в Citroën на сегодняшний день можно назвать эталонным, а оснащение премиальным. Citroën C5 Aircross обладает широким спектром характеристик, типичных для европейских автомобилей: высокое качество материалов, прекрасная плавность хода, точное управление, отличная шумоизоляция, высокий уровень безопасности и надежности. Ориентация на клиента на всех этапах производства, продажи и обслуживания автомобиля — это безусловный приоритет компании «Автомобильные технологии»!, – подчеркнул директор по стратегическому развитию, Павел Безрученко.