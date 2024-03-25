Chery меняет ценовую политику в России

Новые условия приобретения кроссоверов Tiggo

Официальный дистрибьютор марки Chery в России анонсировал улучшенные условия для приобретения кроссоверов Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO и Tiggo 7 PRO MAX. Согласно новому “Специальному предложению” и программе TRADE-IN, цены на эти модели стартуют от 1 690 000 рублей, 2 195 000 рублей и 2 275 000 рублей соответственно.

Подробности “Специального предложения” включают в себя максимальные экономии для покупателей: до 430 000 рублей на Tiggo 4 PRO, 275 000 рублей на Tiggo 7 PRO и 520 000 рублей на Tiggo 7 PRO MAX при покупке без заёмных средств. Эти бонусы суммируются с программой TRADE-IN, обеспечивая дополнительные преимущества.

Покупатели, выбирающие рассрочку или субсидированные кредитные программы, также могут рассчитывать на значительные скидки, которые варьируются в зависимости от модели и комплектации. Например, выгода составляет от 200 000 до 330 000 рублей на Tiggo 4 PRO, от 165 000 до 215 000 рублей на Tiggo 7 PRO и от 235 000 до 370 000 рублей на Tiggo 7 PRO MAX.

CHERY TIGGO 4 PRO

Эти условия распространяются на новые автомобили 2023 года выпуска и действуют до 31 марта 2024 года. Chery продолжает делать свои модели доступными и привлекательными для российских покупателей.