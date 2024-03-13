Первая партия Solaris отгружена с завода AGR

Полный цикл производства автомобилей от компании ООО «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге пришел к стадии отгрузки первой партии автомобилей марки Solaris в дилерские салоны AGR Automotive Group.

Именно 11 марта 2024 года на автовозах были отправлены первые 150 автомобилей марки Solaris в дилерские центры сети ООО «АГР» в Санкт-Петербурге и Москве.

В феврале 2024 года AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявила о старте продаж нового автомобильного бренда Solaris на российском рынке. Производство Solaris началось на ООО «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге 22 февраля 2024 года.

Модельный ряд Solaris включает в себя такие модели, как Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Продажа автомобилей будет осуществляться через дилерскую сеть ООО «АГР», включающую в себя 70 дилеров в 20 городах РФ.

Информация о комплектациях и ценах автомобилей марки Solaris будет доступна на сайте AGR и в дилерских центрах сети. Приобрести модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX можно в официальных дилерских центрах ООО «АГР». Гарантия на автомобили составит 3 года или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

«Автомобильный завод АГР» оперирует на полном цикле производства, включая цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. Производство моделей Solaris включает в себя каждый этап, начиная от штамповки панелей кузова до окраски и сборки, выполненные с использованием современного оборудования. На заводе установлено более 240 роботов, а на производственной линии работают опытные специалисты. Общее количество сотрудников компании составляет около 800 человек, многие из них имеют опыт работы на заводе свыше 10 лет.