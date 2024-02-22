Скидка 30% на подарки в онлайн-магазине уникальных аксессуаров Chery

С 22 по 24 февраля включительно владельцы автомобилей CHERY и их близкие имеют уникальную возможность приготовить подарки к предстоящему февральскому празднику с выгодой в 30% с использованием специального промокода «23FEB» при оформлении заказа в интернет-магазине оригинальных аксессуаров и дополнительного оборудования CHERY.

Чтобы воспользоваться промокодом и получить скидку в 30%, необходимо:

выбрать нужные товары в интернет-магазине и добавить их в корзину;

зарегистрироваться на сайте;

указать данные для доставки и получения заказа.

В широком ассортименте представленной продукции можно найти аксессуары для подготовки автомобиля к путешествиям, такие как багажники на крышу и различные крепления для перевозки вещей, а также варианты подарков на «23 Февраля», включая сувениры, фирменный мерч, и брендированные аксессуары для автомобиля, такие как увлажнители воздуха для салона, эксклюзивные версии ковриков и чехлы на незамерзайку.

Для всех клиентов интернет-магазина, решивших приобрести оригинальные аксессуары, предоставляется бесплатная доставка до пунктов выдачи СДЭК по всей России. Также доступна опция курьерской доставки до двери за дополнительную плату, а для московского региона предусмотрена экспресс-доставка через сервис Яндекс.

Оригинальные аксессуары CHERY можно приобрести напрямую у официального дистрибьютора марки с возможностью получить консультацию от менеджеров по всем интересующим вопросам ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени.