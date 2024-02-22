Jaecoo – официальный партнёр автомобилей на Всероссийских лыжных соревнованиях «Гонка Легкова PARI»

Jaecoo стал официальным автомобильным партнёром всероссийских лыжных соревнований «Гонка Легкова PARI», запланированных на 23 и 24 февраля 2024 года в Пересвете, Московская область. Ожидается, что более 1500 участников со всей России примут участие в этом ежегодном событии.

С 2015 года тысячи любителей лыжного спорта в возрасте от 5 до 75 лет присоединились к этой гонке. «Гонка Легкова» является одним из самых ярких спортивных событий в России, объединяя любителей и профессионалов, включая олимпийских чемпионов, членов сборной России по лыжным гонкам и других зимних видов спорта.

Этот год будет особенным для «Гонки Легкова PARI», так как это юбилейный год: исполняется 10 лет с Олимпийских игр в Сочи, 10 лет олимпийскому золоту Александра Легкова и 10 лет с момента проведения первой гонки. В этом сезоне поддержку организаторов получили Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелёва, Карим Халили, Антон Шипулин и другие известные спортсмены при активной поддержке президента Федерации лыжных гонок России Е. В. Вяльбе.

Участников соревнований ожидает настоящий фестиваль лыжного спорта с общим призовым фондом в 5 миллионов рублей. В рамках мероприятия будут проводиться соревнования для детей и взрослых, а также различные развлекательные мероприятия для всей семьи, возможность поддержать спортсменов и получить автографы от знаменитых мастеров.





В 2024 году исполняется 10 лет с Олимпийских игр в Сочи, 10 лет олимпийскому золоту Александра Легкова и 10 лет с момента проведения первой гонки

Александр Легков, победитель Олимпийских игр в Сочи-2014 и создатель проекта, отмечает: «Когда я решил организовать первую ‘Гонку Легкова’ в 2015 году и пригласил своих друзей принять участие, я даже не предполагал, что это вырастет во что-то такое крупное. И вот теперь, вскоре, состоится десятая, юбилейная гонка. Проект развивается и растёт, всё больше людей присоединяется к нам, и я этому очень рад! Ведь гонка — это о каждом из нас, о традициях, характере, гордости за нашу страну и её достижения, и это не только спортивно».

Бренд Jaecoo разделяет эти ценности. Директор бренда Владимир Стоякин говорит: «В этом году бренд Jaecoo стал автомобильным партнером десятой, юбилейной ‘Гонки Легкова PARI’. Для нас это большая честь быть частью такого значимого мероприятия. Философия бренда Jaecoo имеет много общего с этим событием. Мы стремимся подарить нашим клиентам яркие эмоции и необычные впечатления, разделить с ними радость новых открытий. Автомобили Jaecoo, как надёжные напарники, всегда поддержат в любой ситуации. Спорт объединяет, и наша компания также собирает вокруг себя единомышленников и друзей, создавая сообщество».

Технологичный кроссовер Jaecoo J7, отличающийся сильным характером и готовый к преодолению трудностей, представлен в России с 186-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также с передним или полным приводом. Модель доступна в четырёх комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme, с полным приводом, доступным в комплектациях Active и Supreme. Цены начинаются от 2 999 900 рублей.