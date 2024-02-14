Chery Tiggo 4 PRO 18 years edition

В России ожидается появление обновленной версии кроссовера Tiggo 4 PRO, который представит дистрибьютор автомобильной марки Chery к концу первого квартала. Новая модель, Tiggo 4 PRO 18 years edition, приурочена к 18-летнему юбилею присутствия бренда на российском рынке.

Варианты комплектации Tiggo 4 PRO 18 years edition будут представлены в пяти вариациях: Action MT, Action, Family, Style и Ultimate. В этой обновленной версии основное внимание уделено интерьеру, оснащению и ценообразованию.

Все комплектации обновленного Tiggo 4 PRO 18 years edition сохраняют фирменный технологичный подход и стремление бренда Chery к предоставлению владельцам возможности расширения сферы использования своего автомобиля. Важно отметить, что компания Chery занимает лидирующую позицию среди автомобильных производителей, начавших свою деятельность в Китае и работающих на российском рынке. Восемнадцать лет присутствия бренда Chery на российском рынке отмечаются тщательным выполнением гарантийных и сервисных обязательств, глубоким пониманием потребностей и предпочтений клиентов в оборудовании автомобилей, адаптацией к климатическим условиям и, конечно, русификацией.

Впервые компактный кроссовер серии “Tiggo 4” был представлен в России в феврале 2019 года. За это время он завоевал множество поклонников, в том числе среди молодежи, ценящей его яркий внешний вид и передовые технологии, а также среди представителей старшего поколения за его надежность и комфорт. На модель Tiggo 4 PRO 18 years edition действует гарантия от производителя в течение 3 лет или 100 000 км пробега, а также техническая поддержка до 7 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Производство автомобилей Chery основано на использовании высокопрочной оцинкованной стали Benteler. Кузов проходит многоэтапный процесс катафорезного грунтования и окраски с использованием современных материалов на водной основе, обеспечивая защиту от коррозии, превосходящую обычную в 25 раз. Важно отметить использование пластиковых деталей, соответствующих высоким мировым стандартам безопасности, а также служащих дополнительной защите от коррозии кузова и лакокрасочного покрытия. Гарантия производителя на лакокрасочное покрытие и от сквозной коррозии составляет 3 года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Технические характеристики и силовые агрегаты Tiggo 4 PRO 18 years edition идентичны текущему поколению Tiggo 4 PRO, который уже зарекомендовал себя на российском рынке.

Кроссовер Tiggo 4 PRO 18 years edition в комплектации Action MT оснащается бензиновым двигателем объемом 1.5 литра (113 л.с., крутящий момент – 138 Нм) в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Этот двигатель обеспечивает разгон до 100 км/ч за 13,9 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 литра, в городском – 9,3 литра, в загородном – 6,3 литров. Максимальная скорость достигает 175 км/ч. Комплектации Action и Family представлены с таким же двигателем, но в паре с вариатором CVT18, что позволяет уменьшить расход топлива на 0.1 литра в каждом из режимов движения. Для этого двигателя рекомендуется использовать бензин с 92 октановым числом.

Chery Tiggo 4 PRO 18 years edition

Силовой агрегат комплектаций Style и Ultimate представлен 1.5-литровым бензиновым турбированным двигателем (147 л.с.) в сочетании с вариатором CVT25. Такой двигатель обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,7 секунды при расходе топлива в смешанном режиме 7,1 литра, в городском – 9,2 литра, в загородном – 5,8 литра на 100 км. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для использования бензина с 92 октановым числом.