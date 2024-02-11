Jaguar Land Rover замедляет выпуск электромобилей из-за снижения спроса

В отношении внедрения электромобилей JLR замедляет темп. Компания также заявила о планах выпустить больше подключаемых гибридов, указав на снижение спроса на полностью электрические автомобили.

В 2021 году JLR объявила о своих планах выпустить шесть полностью электрических моделей Land Rover к 2026 году. Однако теперь бренд Land Rover уходит в прошлое, и британский автопроизводитель, входящий в индийскую Tata Group, пересматривает свои планы. По сообщению Automotive News, ссылающегося на Адриана Марделла, компания планирует выпустить только четыре электромобиля к 2026 году и сосредоточиться на подключаемых гибридах. Генеральный директор компании объясняет это решение растущим интересом клиентов к подключаемым гибридам.

«Немного медленнее, чем мы планировали три года назад. Мы не торопимся, чтобы гарантировать, что выведем на рынок лучшие автомобили из тех, что мы когда-либо создавали». – сообщает Генеральный директор JLR Адриан Марделл

Четыре полностью электрических модели, запланированные к 2026 году, включают электрический внедорожник Range Rover и электрический Range Rover Sport. Оба будут основаны на платформе MLA, поддерживающей различные типы двигателей, включая внутренние сгорания, гибриды и электрические приводы. Детали о характеристиках электрических моделей на этой платформе пока неизвестны, однако JLR, вероятно, скоро представит их, поскольку электрический внедорожник будет выпущен в этом году.

Следующие две полностью электрические модели будут компактнее и основаны на будущей платформе EMA (электрифицированная модульная архитектура) от JLR, работающей на напряжении 800 вольт. Кроме того, компания планирует выпустить две полностью электрические модели Jaguar к 2026 году.

Марделл не предоставил подробностей относительно расширения ассортимента подключаемых гибридов. Тем не менее, в 2023 году JLR значительно увеличила продажи подключаемых гибридов в Европе, превзойдя все остальные автопроизводители. По данным Dataforce, продажи PHEV выросли на 68% до 45 224 единиц в прошлом году. Этот рост востребования гибридных электромобилей стал неожиданным, отмечает Марделл, добавляя: «Мы активно работаем, чтобы расширить доступность гибридных электромобилей на рынке в промежутке времени».