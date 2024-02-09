Автодом стал официальным дилером GAC в России GAC GS8

ГК Автодом заключила договор дилерства с китайским премиальным брендом GAC, открыв официальный дилерский центр на Луговой улице, дом 1, 51 км МКАД в Москве.

Шоу-рум Автодом GAC МКАД является одним из самых современных представлений бренда в столице. В его инфраструктуре предусмотрены все необходимые услуги: продажа автомобилей, их обслуживание, финансовые операции и программы trade-in. В рамках центра также функционируют сервисные зоны, лаунж-зона для клиентов, кафе с разнообразным меню и игровая зона для детей.

Компания GAC Motor, входящая в состав группы Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., была основана в 2008 году. Она специализируется на производстве и продаже высокотехнологичных автомобилей, двигателей, запчастей и аксессуаров, а также проведении инженерных исследований в автомобилестроении. Ориентируясь на мировые стандарты, компания развивает инновационное производство, тесно связанное с научными исследованиями, международной логистикой и современным маркетингом.

Премиальный семиместный кроссовер GAC GS8, который уже стал бестселлером, доступен для ознакомления и тест-драйва в шоу-руме. Модель предлагает комфорт и функциональность как для городской езды, так и для путешествий, снабжена передовыми системами безопасности и современными технологиями.

Минивэн GAC M8 с восьмью посадочными местами представляет собой роскошную машину с множеством опций комфорта и управления. Эта модель также доступна для заказа в шоу-руме.

Еще одной новинкой является субкомпактный кроссовер GAC GS3. Он базируется на модульной платформе GPMA и оснащен мощным бензиновым двигателем, обеспечивающим высокую производительность.

Покупателям предоставляется полный комплекс финансовых услуг и первоклассный сервис, а также популярные программы торговли и гарантии. Кроме того, действует программа помощи на дороге GAC MOTOR ASSISTANCE, обеспечивающая техническую поддержку в любое время.

«Открытие дилерского центра позволяет нашим клиентам познакомиться с новым брендом, оценить его технические характеристики и воспользоваться уникальными привилегиями». Оксана Савальская, начальник отдела продаж