Скидки и льготы при покупке пикапа Sollers ST6 в лизинг

Согласно новой программе, клиенты получают выгоду в размере 100 тысяч рублей при приобретении этого автомобиля в лизинг. Дополнительно к этому, на пикап распространяется государственная программа льготного лизинга, которая обеспечивает 10% скидку от первоначальной стоимости.

Итак, минимальная цена Sollers ST6 с учетом обеих программ составит 2 миллиона 60 тысяч рублей. Клиенты, заключающие договор лизинга на пикапы Sollers, получат эту выгоду в 100 тысяч рублей, независимо от того, являются ли они физическими или юридическими лицами.

«Сегодня Sollers ST6 с полным приводом представляет собой одно из наиболее выгодных предложений на российском рынке в своем классе. Объединение государственной программы и нашего специального предложения значительно снижает конечную стоимость автомобиля, что делает его еще более доступным для наших клиентов» – подчеркивает Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу в компании Sollers

Sollers ST6 отлично подходит для городского использования, дальних поездок по дорогам разного качества и бездорожья. Автомобиль оборудован системой полного привода с электронным переключением режимов, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Он имеет отличные геометрические параметры и дорожный просвет в 197 мм.

Дилеры предлагают Sollers ST6 с двумя типами двигателей: дизельным мощностью 136 л.с. и бензиновым мощностью 177 л.с. Автомобиль оснащен различными системами безопасности, включая две подушки безопасности, систему напоминания о пристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.

Покупателям предлагаются две комплектации: Base и Comfort. Версия Base включает кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистему, подогрев передних сидений и другие опции. В комплектацию Comfort добавляются кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с 6 динамиками и большим сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay / Android Auto и камерой заднего вида.

Кузов Sollers ST6 имеет прочное износостойкое покрытие и внутренние петли для фиксации груза. Автомобиль способен перевозить до 900 кг груза, что делает его идеальным для передвижения по центральным районам крупных городов. Заводская гарантия на Sollers ST6 составляет три года или 150 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

Следует отметить, что Sollers ST6 является российской версией популярного китайского пикапа JAC T6. Этот автомобиль производится компанией Sollers во Владивостоке на бывшем заводе Mazda-Sollers на основе лицензии и сотрудничества с JAC Motors.

JAC T6 доступен на различных рынках по всему миру, включая китайский, латиноамериканский, африканский и другие рынки, где он пользуется значительным спросом.