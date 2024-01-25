Kaiyi раскрывает цены на новый флагманский кроссовер

Kaiyi представляет цены на свой новый флагманский кроссовер – Kaiyi X7 Kunlun. Этот автомобиль выделяется мощностью и передовыми технологиями, а его внешний вид легко запоминается. Он построен на интеллектуальной платформе i-FA, разработанной самой компанией Kaiyi, и отражает выдающиеся достижения в области интеллектуального автомобилестроения. Кроме того, кроссовер специально адаптирован для использования в России.

На российском рынке Kaiyi X7 Kunlun предлагается с двумя турбодвигателями: 1,6 литра с мощностью 186 л.с. и 2 литра с мощностью 238 л.с. Оба варианта оснащены преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

Цена на кроссовер Kaiyi X7 Kunlun с мотором 1,6 литра в комплектации Comfort начинается от 2 997 900 рублей. Даже базовая версия автомобиля включает в себя светодиодную оптику, панорамную крышу с электроприводом, багажник с электроприводом и функцией бесконтактного открытия, 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, кожаные сиденья, «зимний пакет» (подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал), а также систему камер кругового обзора и многое другое.

Версия Kaiyi X7 Kunlun с мотором 2 литра доступна в максимальной комплектации Luxury по цене 3 475 000 рублей. Комплектация Luxury включает в себя систему автоматического дальнего света, 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровую приборную панель 12,3 дюйма, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку, вентиляцию передних сидений, продвинутую аудиосистему с 8 динамиками и множество других опций.

Покупателям предоставляется выбор из пяти цветов для нового автомобиля Kaiyi X7 Kunlun: белого, синего, серого, темно-серого и фиолетового. Оба варианта этого кроссовера оснащены обширным набором активных систем безопасности в стандартной комплектации. Среди них – автоматическая система водительской поддержки уровня L1+, включающая круиз-контроль, систему контроля полосы движения, систему мониторинга слепых зон, круговые камеры обзора, автоматическую систему парковки, а также системы помощи при спуске и подъеме.

Kaiyi X7 Kunlun является одним из самых крупных автомобилей в своем сегменте. Его длина, ширина и высота составляют 4710, 1964 и 1705 мм соответственно, а колесная база – 2800 мм, обеспечивая достаточно пространства для комфортного размещения водителя и пассажиров. В России предлагается 5-местная версия автомобиля с просторным багажником объемом 546 литров, который можно увеличить до 1566 литров, сложив задние сиденья. Багажник имеет удобную форму и оснащен электроприводом и функцией бесконтактного открытия.

Дорожный просвет величиной 210 мм обеспечивает водителю Kaiyi X7 Kunlun свободу передвижения в городских условиях и уверенность при движении по легкому бездорожью.

В середине января 2024 года модель Kaiyi X7 Kunlun, произведенная на заводе “Автотор” в Калининградской области, получила ОТТС. Начало продаж моделей с 1.6-литровым двигателем в комплектации Comfort и 2.0-литровым двигателем в комплектации Luxury ожидается в феврале 2024 года. В марте 2024 года версию с 1.6-литровым двигателем дополнит максимальная комплектация Luxury, стоимость которой будет объявлена позднее.