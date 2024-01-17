Geely объявляет цены на кроссовер Geely Atlas нового поколения Geely Atlas 2024

Во всех официальных дилерских центрах Geely в России теперь доступен современный и технологичный кроссовер нового поколения Geely Atlas. Этот автомобиль предлагается в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Кроссовер оборудован 2-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском, который генерирует мощность 200 л.с. и крутящий момент 325 Нм. Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением мокрого типа. Эти технические характеристики обеспечивают автомобилю переднеприводные возможности, такие как максимальная скорость 205 км/ч и расход топлива 7,4 л/100 км (по циклу NEDC).

Geely Atlas нового поколения предоставляет четыре режима движения: комфортный, экономичный, спортивный и интеллектуальный. Он также предлагает обширный набор современных опций комфорта, систем безопасности и электронных ассистентов водителя. Среди них адаптивный круиз-контроль и система интеллектуального вождения G-Pilot.

В версии Luxury кроссовера предусмотрены 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары, рейлинги, и большая панорамная крыша с люком. В салоне есть мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем и функцией обогрева, а также множество функций, таких как двухзонный климат-контроль и терминал беспроводной зарядки для смартфонов. Цена этой версии составляет 3 194 990 рублей.

В версии Flagship добавляются проекционный HUD-дисплей, премиальная аудиосистема, электропривод двери багажника и другие улучшения. Стоимость этой комплектации — 3 394 990 рублей.

Топовая версия Flagship Sport выделяется 20-дюймовыми колесами, двухцветной окраской и подсветкой логотипа Geely. Цена этой версии — 3 494 990 рублей.

О дате начала продаж этого нового поколения Geely Atlas будет объявлено дополнительно.