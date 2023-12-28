Новое поколение кроссовера Geely Atlas дебютирует на российском рынке Geely Atlas 2024

Geely представила новое поколение кроссовера Atlas с передовыми технологиями. Модель будет доступна в России через официальные дилерские центры Geely в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Новый Atlas значительно увеличился в размерах, занимая позицию между C- и D-классом SUV. Его внешний вид сочетает элегантность с нотками футуризма и спортивными элементами. Внушительные детали, такие как массивная решетка радиатора, текстурированный капот и изящные линии боковых панелей, придают модели силуэт и характер, а обширные окна обеспечивают отличную видимость для водителя.

Внутри кроссовера используются высококачественные материалы, а его оснащение включает современные электронные системы помощи и безопасности.

Базовая комплектация Luxury включает 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодную оптику, панорамную крышу, и интерьер с отделкой из экокожи. Оснащение Flagship добавляет премиальную аудиосистему, HUD-дисплей и электропривод багажника, а Flagship Sport обладает 20-дюймовыми дисками, двухцветной окраской и дополнительными стилистическими акцентами.

По безопасности, Atlas предлагает широкий спектр функций, включая системы помощи водителю, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, и системы предотвращения столкновений.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с., семиступенчатой автоматической коробкой передач и различными режимами езды. Сочетание двигателя и трансмиссии обеспечивает отличные динамические характеристики и экономичность, а также обеспечивает максимальную скорость до 205 км/ч и расход топлива 7,4 л на 100 км (в смешанном цикле по стандарту NEDC).

Кроссовер также обладает адаптивным круиз-контролем, системой интеллектуального вождения G-Pilot и четырьмя режимами езды, обеспечивая комфорт и безопасность как для водителя, так и для пассажиров.