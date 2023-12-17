Chery Tiggo: новая энергия

Совет директоров АО «Чери автомобили рус» принял решение о запуске суббренда марки Chery под названием Chery Tiggo на российском рынке, ориентированного на автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии.

Этот подход представляет собой плавную эволюцию бренда и соответствует стратегии компании Chery по трансформации автомобильного сектора.

Использование названия Tiggo в суббренде обусловлено стремлением к переосмыслению бренда и выражает цели компании Chery в реализации изменений на автомобильном рынке. Исполнительный вице-директор АО «Чери автомобили рус» Сунчжи Чжен отметил, что Россия является ключевым рынком для компании Chery, где многие модели начинают свой мировой путь.

«Сделано в Китае» и «Гарантия качества» – эти принципы, согласно словам Сунчжи Чжен, являются основой успешной позиции Chery на рынке. Директор бренда Chery и суббренда Chery Tiggo Янг Хуа подчеркнул фокусировку компании на разработке автомобилей, использующих альтернативные источники энергии, включая беспилотные технологии, на протяжении более 15 лет. Он также выразил уверенность в способности компании успешно изменить автомобильный рынок в России благодаря накопленному опыту и передовым технологиям.

Электромобили становятся ключевой технологией для снижения углеродных выбросов в автомобильной индустрии, отвечающей за более 15% глобальных выбросов. Рост продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии и развитие сети зарядных станций демонстрируют экспоненциальный рост в этой сфере. Прогнозируется, что мировые продажи NEV к концу 2023 года достигнут 14 миллионов единиц, на 3 миллиона больше, чем в 2022 году.

Россия также наблюдает устойчивый рост интереса к экологически чистым видам транспорта. Прогнозируется, что к 2024 году продажи NEV достигнут 50 000, а к 2025 году превысят 70 000 единиц.

Поддержка электромобильности со стороны правительства, местных властей и бизнес-сообщества обеспечивает основу для указанных прогнозов. Недавно состоялась конференция, посвященная развитию NEV в России и планам марки Chery по развитию автомобилей на альтернативных источниках энергии. Более 150 представителей дилерского автобизнеса из 75 предприятий приняли участие в этом мероприятии.

Сейчас российский офис Chery принимает заявки от потенциальных партнеров. После проведения конкурса будет сформирована стратегическая сеть из 30 дилеров, которые откроют центры продаж в крупных городах России. К концу 2024 года планируется иметь 70 центров продаж для технологичного суббренда Chery Tiggo.

После обсуждения с дилерским сообществом и руководством компании было принято решение представить на российском рынке 7 моделей под суббрендом Chery Tiggo в 2024 году: 4 гибридных автомобиля и 3 полностью электрических автомобиля.

Первой моделью, которая будет представлена под суббрендом Chery Tiggo, станет электрический ситикар EQ1. Начало продаж запланировано на апрель-май 2024 года, а последующие модели будут представлены с интервалом от 15 до 45 дней.

Дизайн экстерьера и интерьера, а также технические характеристики и комплектации модели Chery Tiggo EQ1 будут адаптированы к российскому рынку на основе результатов исследований среди потенциальных клиентов, чтобы наиболее точно удовлетворить их запросы и потребности.