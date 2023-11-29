В декабре на российском рынке появится новый Exeed VX

Обновленная версия полноразмерного внедорожника Exeed VX: изменения затронули дизайн и технические характеристики. Информация о дате начала продаж и цене будет объявлена 7 декабря.

Один из основных обновлений в полноразмерном внедорожнике Exeed VX — это классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Она сопровождается двухлитровым турбированным двигателем, обеспечивая динамичность для любителей активного вождения и гладкость для ценителей комфорта. Улучшенная электрогидравлическая система полного привода BorgWarner шестого поколения с 7 режимами вождения обеспечивает надежность на любом типе дорожного покрытия, включая Снег, Грязь, Песок и Бездорожье, помимо уже известных режимов Эко, Стандарт и Спорт.

В качестве технологического флагмана Exeed VX предлагает сверхбыстрый процессор Qualcomm 8155, способный выполнить 8 трлн. операций в секунду. Это обеспечивает бесперебойную работу системы даже при одновременном запуске всех приложений, сохраняя плавность работы. Тройной центральный дисплей, состоящий из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6-дюймового, предоставляет пассажиру доступ к множеству развлечений.

Exeed VX будет оснащен комплексом онлайн-сервисов и системой телематики, позволяющими управлять автомобилем удаленно через мобильное приложение: запуск двигателя, контроль климата, блокировка и разблокировка, поиск на парковке, а также информация о состоянии автомобиля. Возможность обновления программного обеспечения по воздуху также доступна.

Exeed VX, созданный международной командой в дизайн-центре в Мюнхене, выделяется вниманием к деталям: премиальные материалы, такие как натуральное дерево и кожа, тщательная работа с текстурами и оттенками, передают философию успеха в каждом элементе дизайна, в экстерьере и интерьере. Сочетание материалов и узоров создает ощущение роскоши и уюта.

Салон Exeed VX предлагает максимальный комфорт: передние сиденья с функцией массажа, “королевское сиденье” переднего пассажира, различные сценарии вождения для комфортного пребывания, активный шумоподавитель и аудиосистема с 23 динамиками.

В плане безопасности VX впечатляет: 10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя ADAS, автоматическая парковка, круговой обзор 540° с функцией «прозрачное шасси», что привело к 5-звездочному рейтингу безопасности C-NCAP.

Дата начала продаж и цена нового Exeed VX для российского рынка будут объявлены 7 декабря.