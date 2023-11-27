В 2023 году спрос россиян на услуги по подготовке автомобилей к зиме вырос на 17%.

Автовладельцы в зимнее время чаще используют свои машины, чтобы избежать мерзости в общественном транспорте. Правильная подготовка автомобиля позволяет комфортно передвигаться в городе и безопасно отправляться в зимние поездки. Эксперты из СберАвто и аналитики из «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» выяснили стоимость подготовки автомобиля к зиме и поделились рекомендациями для автовладельцев перед наступлением холодов.

Согласно данным «Чек Индекса», на подготовку автомобиля к зиме россияне в среднем тратят 15 361 рубль, что на 10% больше, чем год назад. Однако рост спроса опережает изменение цен.

Несмотря на увеличение стоимости услуг, спрос на них не уменьшается во всех категориях. Эксперты отмечают, что это связано с увеличенным осознанием автолюбителями важности своевременного технического обслуживания автомобиля перед холодным сезоном, что способствует продлению срока его службы и безопасности на дороге. Кроме того, люди готовятся к поездкам в новогодние каникулы.

Средний чек за услуги по шиномонтажу на один комплект (на легковое авто) в текущем году вырос на 17% до 2120 рублей, при этом количество покупок увеличилось на 12%.

Самый значительный рост цен (30%) отмечен на наборе щеток стеклоочистителя. Средняя стоимость достигла 965 рублей, но количество покупок увеличилось на 10%.

Стоимость услуг по ремонту и зимнему обслуживанию в автосервисе также увеличилась по сравнению с прошлым годом на 18%, составив в среднем 6183 рубля. Количество покупок выросло на 13%.

Средняя цена незамерзающей жидкости составляет 271 рубль, что на 10% больше, чем год назад, и количество покупок увеличилось на 8%.

Эксперты из СберАвто подчеркивают важность полного заполнения резервуаров техническими жидкостями для уменьшения конденсата. Они рекомендуют также проверить состав жидкости в бачке омывателя: если там зимняя жидкость, ее можно оставить, а если вода, то ее необходимо сливать, чтобы избежать проблем в морозы.

Средний чек на покупку аккумулятора вырос на 3% до 5823 рубля, а количество покупок увеличилось на 9%. Эксперты также рекомендуют проверить состояние аккумулятора перед зимой, обратив внимание на его заряд и исправность зажигания, так как зимой нагрузка на аккумулятор возрастает.

С учётом всех вышеперечисленных товаров для подготовки машины к зиме (аккумулятор, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость, услуга шиномонтажа, услуга автосервиса по зимней подготовке, без учета резины), общая сумма составляет 15361 рубль на один легковой автомобиль.

Эксперты Чек Индекса замечают, что все больше автолюбителей предпочитают покупать автотовары онлайн, вне сетевых магазинов. Осенью отмечался повышенный спрос на обслуживание автомобилей, несмотря на более теплую погоду октября-ноября, что связано с активным обновлением автопарка в текущем году и отразилось на средних суммах покупок.