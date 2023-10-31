Jetour путешествует по России

Бренд Jetour представляет новую и уникальную инициативу – серию эксклюзивных путешествий по России, именуемую «Созвездие путешествий».

Этот амбициозный проект, разработанный в рамках концепции Travel+, нацелен на знакомство с изумительными природными и историческими сокровищами нашей страны и предоставление участникам уникального опыта путешествий на автомобилях Jetour.

Звезды всегда служили гидом и ориентиром для искателей приключений. Долгое время назад, даже до изобретения компаса, путешественники и открыватели путей руководствовались звездами. Каждое путешествие с Jetour будет связано с собственной яркой «путеводной звездой», которая будет служить надежным проводником в мир путешествий, образуя вместе с другими участниками «Созвездие путешествий».

Концепция Travel+ объединяет людей, автомобили и путешествия. В рамках этой концепции Jetour разрабатывает автомобили, соответствующие требованиям городской жизни, семейным поездкам и приключениям вне дорог. В проекте «Созвездие путешествий» примут участие все три модели Jetour, представленные на российском рынке: стильный и технологичный городской кроссовер Dashing, а также семейные кроссоверы X90 Plus и новый X70 Plus.

Все эти автомобили предлагают высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров в путешествиях благодаря просторному интерьеру, обилию мест для хранения и вместительному багажному отсеку. Системы круиз-контроля и многочисленные средства безопасности помогут водителям сохранить контроль над дорожной обстановкой и скоростью на дальних поездках. Многозонный климат-контроль и расширенный «зимний пакет» гарантируют комфортную температуру в салоне на протяжении всей поездки для всех моделей Jetour.

Проект начнется в ноябре 2023 года, и уже до конца этого года запланированы четыре увлекательных путешествия на Кавказ, в Карелию, а также в Тулу и Переславль-Залесский. Присоединиться к этим приключениям смогут владельцы автомобилей Jetour, как существующие, так и будущие. Для этого достаточно выполнить условия, опубликованные в социальных сетях бренда, таких как Telegram или Вконтакте.