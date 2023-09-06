Suzuki 25 лет в России

Бренд Suzuki на российском рынке существует уже более 25 лет, что составляет четверть века с момента его основания. С начала своего появления на российском рынке в 1998 году Suzuki продала 325 000 автомобилей и активно развивала свою дилерскую сеть. В настоящее время она представлена в более чем 40 крупных городах России. Некоторые дилеры сотрудничают с компанией уже 25 лет, что подчеркивает стабильность дилерской сети и интерес потребителей к японскому бренду.

Это вполне объяснимо, так как для Suzuki важными приоритетами во всем мире являются высокое качество сборки, надежность и безопасность, современные технологии, сбалансированное сочетание комфорта, мощности и экономичности, а также высокий уровень обслуживания клиентов, соответствующий японским стандартам качества.

Давайте вспомним значительные события и проведем краткую историческую экскурсию по важным этапам развития бренда Suzuki в России.

Начало

В 1998 году четыре дилерских центра совместно с ITOCHU Corporation, официальным дистрибьютором автомобилей Suzuki в России, начали поставки автомобиля Suzuki Grand Vitara. Этот рамный полноприводный автомобиль с уютным и просторным салоном стал флагманом в линейке моделей SUZUKI.

2003 год

Российские потребители встретили 7-местную модель Suzuki Grand Vitara XL-7, которая имела увеличенную колесную базу в 2800 мм и длину 4685 мм, что позволило добавить третий ряд сидений в салоне.

Suzuki Grand Vitara XL7

2005 год

ITOCHU Corporation объявила о создании компании ООО «АйТиСи Авто РУС», которая стала официальным импортером автомобилей Suzuki в России.

2006 год

ООО «АйТиСи Авто РУС» представила на рынок модель Suzuki SX4, открыв новый сегмент кроссоверов для российских покупателей. Японская компания продемонстрировала свою глубокую понимание российского рынка и успешно работала в одном из самых перспективных сегментов – кроссоверов и SUV.

Suzuki SX4

2008 – 2009 гг.

На Московском Международном Автомобильном Салоне в России состоялась мировая премьера обновленного Suzuki Grand Vitara, который завоевал сердца российских автолюбителей на долгие годы. Также начались продажи модели Suzuki Splash.

Suzuki Splash

2010 год

После премьеры на Московском Международном Автомобильном Салоне появились в продаже Suzuki Kizashi и обновленный полноприводный Suzuki SX4 с автоматической коробкой передач. В этом же году компания изменила свой состав учредителей и наименование на ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС».

Suzuki Kizashi

2011 – 2015 гг.

В России начали продаваться несколько моделей: четвертое поколение Suzuki Swift, полноприводная версия Swift, новый кроссовер Suzuki New SX4, а также долгожданная новинка – стильная, харизматичная и экономичная Suzuki Vitara с возможностью персонализации.

Suzuki Swift 2014

2016 год

Российское представительство Suzuki вышло на верхние строчки корпоративного мирового рейтинга Service Award For Distributors. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» заняла первое место в категориях “Качество продукта” и “Гарантийное обслуживание” среди более чем 60 дистрибьюторов Suzuki по всему миру. Также высоко были оценены российский учебный центр и клиентская служба представительства.

2017 год

Suzuki вошла в ТОП-10 автомобильных брендов по уровню удовлетворенности клиентов (национальная премия “Автодилер года”, проводимая “Автостат”) и получила престижную награду “Доверие потребителей”. Компания сумела подтвердить свой успех и в следующем году.

2018 год

В честь своего 30-летнего юбилея была представлена лимитированная версия Suzuki Vitara 30. Эта модель была выпущена ограниченным тиражом в 30 экземпляров, каждый из которых был нумерован и имел уникальный эмблему лимитированной серии на задней стойке, где было написано «Vitara 30: Since 1988».

В сентябре того же года в Центре современного искусства “Винзавод” в Москве была представлена эксклюзивная версия автомобиля Suzuki SX4, созданная в сотрудничестве с художником Анатолием Akue. Это сотрудничество между брендом и художником в сфере дизайна было нацелено на объединение уличной культуры с классическим искусством, принося новые идеи и подходы. Скетчи для Suzuki включали в себя японские мотивы, подчеркивающие происхождение бренда, а Suzuki SX4 by Anatoly Akue стал ещё одним шагом компании Suzuki к встрече с новыми клиентами, живущими в современном мире и стремящимися к самовыражению.

Suzuki Vitara 30

2019 год

В феврале 2019 года была представлена обновленная Suzuki Vitara. Эта модель стала более современной, комфортабельной и функциональной, при этом она сохранила свои внедорожные характеристики, которые так ценили её владельцы с 1988 года.

Уже в июне компания “СУЗУКИ МОТОР РУС” представила специальную версию автомобиля Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer, выпущенную ограниченным тиражом в 50 экземпляров совместно с мировым лидером в производстве аудио и видео аппаратуры – компанией Pioneer.

Suzuki SX4 by Pioneer

В августе в России начали продаваться автомобили Suzuki All-New Jimny. Эта долгожданная новинка, выпущенная более чем 20 лет спустя после выхода третьего поколения, мгновенно завоевала популярность и признание по всему миру. Jimny четвертого поколения стал ещё более современным, сохранив внешние черты предыдущих поколений и демонстрируя великолепные внедорожные характеристики, за которые его и ценили – он был создан для бездорожья. Jimny остался верным внедорожником с лестничной рамой, независимой подвеской, жесткими мостами и системой полного привода ALLGRIP PRO с понижающей передачей.

Сразу же после начала продаж Jimny четвертого поколения была награждена различными автомобильными наградами в России, включая “Внедорожник года”, “Гран-при «За рулём» и другие.

Suzuki All-New Jimny

2020 год

В 2020 году компания Suzuki запустила в России программу лояльности под названием “SUZUKI ПРИВИЛЕГИЯ”, которая предоставила клиентам привлекательные условия для покупки и обслуживания надежных японских автомобилей. Программа включала в себя несколько направлений, такие как финансовые программы, страхование, дорожная помощь, сервисные программы, гарантийное обслуживание и обмен автомобиля.

В мае, в самом разгаре пандемии COVID-19, компания Suzuki предоставила свои автомобили для поддержки “Дома с маяком”. Эти автомобили использовались выездной медицинской службой хосписа, и данное партнерство продолжает работать и по сей день. Сотрудники выездной службы проехали уже более 145 000 километров на автомобилях Suzuki, оказывая помощь людям из отдаленных районов Москвы и Подмосковья.

2021 год

Продолжая свою стратегию в области экологии и охраны окружающей среды, компания “СУЗУКИ МОТОР РУС” передала автомобили Suzuki экоцентру “Сборка” в сентябре 2021 года ко Всемирному дню чистоты. Эти автомобили использовались для развития экотакси, что стало успешным социальным проектом, спасая тонны вторсырья от попадания на свалки и направляя его на переработку.

На форуме РосАвтоДилер, проведенном Ассоциацией РОАД 30 ноября 2021 года, были подведены итоги опроса удовлетворенности дилеров DSI-2021 (Dealer Satisfaction Index). В ходе этого исследования были определены автопроизводители, с которыми автомобильные дилеры сотрудничают наиболее продуктивно. И по результатам общего индекса удовлетворенности бренд Suzuki занял четвертое место, что является высокой оценкой.

2022 год

Летом компания Suzuki стала партнером крупнейшей в России международной серии соревнований по плаванию X-WATERS. В рамках этого сотрудничества, “СУЗУКИ МОТОР РУС” предоставила автомобили Suzuki Vitara для организации соревнований, обеспечивая удобство, безопасность и мобильность участников.

В этом же году произошло увлекательное состязание между автомобилем Suzuki Vitara и поездом, следующим по самому длинному железнодорожному маршруту в мире – Москва – Владивосток. Несмотря на впечатляющее расстояние в 9100 километров по самым разнообразным дорогам и бездорожью, Vitara завоевала победу, обогнав поезд и установив рекорд.

Suzuki Vitara Vladivostok

16 февраля в рамках 13-го ежегодного автомобильного бизнес-форума “ForAuto 2023. Итоги и прогнозы авторынка” состоялось 9-е вручение премии АВТОСТАТ Residual value 2023 (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Легендарный бестселлер модельного ряда Suzuki Jimny в этот раз стал лидером в категории “Standart” в сегменте SUV (B) с коэффициентом остаточной стоимости, равным 134,2%.

Что дальше

Дальнейшее развитие бренда в 2023 году сосредотачивается на ориентации на клиента. В настоящее время официальные дилеры Suzuki предоставляют высокий уровень обслуживания для владельцев автомобилей Suzuki, благодаря высококвалифицированным и сертифицированным сотрудникам, применению специализированного диагностического оборудования и соблюдению стандартов качества, установленных производителем.

Обратившись к официальным дилерам Suzuki сегодня, клиент может ожидать профессиональной консультации от специалистов и безупречно выполненных услуг.

В течение года дилеры предлагают клиентам участвовать в сервисных акциях, направленных на выявление возможных неисправностей автомобиля, что помогает владельцам подготовить свой автомобиль к дальнейшей эксплуатации выгодно и качественно, используя при этом оригинальные запасные части, которые регулярно поступают на центральный склад компании. Также проводится акция, предлагающая оригинальные аксессуары по сниженным ценам.

Кроме того, Клиентская служба продолжает заботиться о интересах, уверенности и удовлетворенности потребителей, принимая ежедневные обращения.

Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус»