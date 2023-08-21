Сколько россияне потратили на содержание автомобилей в первом полугодии 2023 года?

Расходы автолюбителей разделяются на две основные категории. Первая категория включает в себя крупные единоразовые затраты, такие как приобретение автомобиля, в то время как вторая категория включает в себя регулярные расходы, которые необходимы: топливо, обслуживание, страхование и другие сервисы. Аналитики из компании “Платформа ОФД” проанализировали изменение стоимости основных автосервисных услуг и определили, сколько денег россияне потратили на покупку и обслуживание автомобилей в текущем году.

Согласно отчету “Платформы ОФД”, за первое полугодие 2023 года средний чек на услуги автосервисов увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 899 рублей. Общее количество платежных документов за автосервисные услуги снизилось на 11%.

В то же время количество покупок топлива на заправках увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек за заправку достиг 980 рублей, что на 9% превышает показатель прошлого года. Также наблюдается рост спроса на услуги автомоек — на 13%. Средний чек на мойку увеличился на 8% и составляет 955 рублей.

Средняя стоимость нового автомобиля, приобретенного на площадке СберАвто в период с января по июнь 2023 года, составила 1 900 000 рублей, в то время как средняя стоимость подержанного автомобиля составила 1 300 000 рублей.

Что касается страхования, средний чек на полис ОСАГО составил 8 600 рублей в текущем году, в то время как полис каско обошелся в среднем в 35 000 рублей для российских автовладельцев. Согласно исследованию, проведенному Auto Mail.ru и СберАвто в июле 2023 года, 91% автовладельцев страхуют свои автомобили. Из них 63% ограничиваются полисом ОСАГО, 30% дополнительно оформляют полис каско, и еще 7% автовладельцев дополнительно приобретают GAP-страхование (гарантия сохранения стоимости автомобиля).

В текущем году полисы каско чаще всего покупали в Москве (56% всех сделок), Санкт-Петербурге (6%) и Казани (3%) для автомобилей марок Kia, Exeed и BMW. Аналитики из СберАвто также отмечают, что средний возраст автомобилей, застрахованных по полису каско, увеличился до 6 лет. Это может быть связано с желанием владельцев защитить свои автомобили от дополнительных рисков и продлить их срок службы.

Специалисты из компании “Платформа ОФД” также подчеркивают, что россияне продолжают тщательно ухаживать за своими автомобилями, стремясь поддерживать их техническую работоспособность на высоком уровне. Они обращаются как в официальные автосервисы и автоклубы, так и к частным мастерам. Перед наступлением осенне-зимнего сезона многие водители уже готовят свои автомобили, стараясь минимизировать риски и сезонные повышения цен на автозапчасти.

* – Для проведения анализа использовались агрегированные и анонимные данные о продажах, полученные из различных источников, включая сетевые и традиционные торговые точки, онлайн- и оффлайн-розничные каналы. Исследование охватывает период с 1 января по 30 июня 2023 года, а также аналогичный период 2022 года. Компания “Платформа ОФД” ежедневно обрабатывает 50-55 миллионов кассовых чеков, с учетом данных от более чем 1,1 миллиона онлайн-касс в России.