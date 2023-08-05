Evolute и Voyah сохраняют лидерство на российском рынке семь месяцев подряд

Evolute i-PRO

Evolute

ООО «Моторинвест» обнародовал результаты продаж российского бренда электромобилей № 1 Evolute и электромобильного бренда Voyah в России за семь месяцев 2023 года.

Производитель электромобилей Evolute продолжает укреплять свои позиции на рынке, оставаясь абсолютным лидером среди всех электрифицированных автомобилей, включая модели, поступающие в страну по каналам параллельного импорта за период с января по июль 2023 года. Официальными дилерами Evolute за семь месяцев 2023 года было передано клиентам 1029 электромобилей, а общий объем продаж моделей Evolute на российском рынке составил более 1280 экземпляров. В июле было зарегистрировано 166 электрокаров Evolute, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце.

Популярностью продолжают пользоваться городской седан i-PRO и кроссовер i-JOY. В июле компания расширила свою продуктовую линейку новым кроссовером i-SKY, предназначенным для привлечения покупателей, ценящих стильный дизайн, инновационные технологии и выдающиеся эксплуатационные характеристики. В планах компании – выпуск мощного и футуристичного полноприводного купе-кроссовера i-JET, который, ожидается, перевернет представление потребителей об электрокарах и укрепит позиции Evolute как самого популярного бренда в сегменте электрических автомобилей на рынке.

Voyah FREE

Voyah

Бренд Voyah продолжает набирать популярность на российском рынке и остается лидером среди гибридных и электрических автомобилей. В июле было продано 423 автомобиля Voyah, а за первые семь месяцев 2023 года на регистрационный учет было поставлено 1499 экземпляров.

Voyah занимает четвертое место среди “премиальных марок” в России по объему продаж и пятое место среди всех электрифицированных моделей на рынке. Продуктовая линейка бренда включает три модели: роскошный кроссовер Voyah Free, элегантный минивэн Voyah Dream в электрическом и гибридном исполнении, а также инновационный электрический седан бизнес-класса Voyah Passion с характеристиками спорткара.

ООО «Моторинвест» – российская компания, которая в марте 2022 года заключила первый в России специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с Министерством промышленности и торговли и Липецкой областью. Соглашение направлено на развитие производства электромобилей и предусматривает инвестиции свыше 13 млрд рублей в течение 11 лет.

В проекте также участвует технологический партнер из Китайской Народной Республики. Осуществление данного контракта поможет развить производство электромобилей в России.

28 сентября 2022 года на территории Липецкой области стартовала работа первого специализированного завода электромобилей под брендом Evolute. Завод предполагает производственный цикл, включающий сварку, окраску и сборку (CKD). На данный момент осуществляется крупноузловая сборка (SKD).

В августе 2023 года ООО «Моторинвест» заключило соглашение с ООО «Дунфэн Мотор Рус». Согласно этому договору, компания получила права на дистрибуцию, продвижение и сервисное обслуживание легковых моделей продуктовой линейки Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки.