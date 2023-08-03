Exeed RX – 500 первых покупателей

Новейшее поколение автомобилей бренда Exeed: Exeed RX, воплотило в себе концепцию “Искусство технологий”. Этот кросс-купе стал первым представителем премиальных китайских автомобилей, удостоившихся престижной международной награды в области дизайна – IDA.

Exeed RX представляет собой симбиоз эстетики, технологичности и комфорта. Экстерьер автомобиля выделяется безрамочной ромбовидной решеткой радиатора и Х-образными дневными ходовыми огнями. Кроме того, внимание привлекают три режима приветственной анимации, которые пользователи могут выбирать через меню мультимедиа, а также интересная функция “Музыкальный ритм”, которая активирует световые эффекты автомобиля в такт выбранной музыки.

Внутренний дизайн Exeed RX достаточно инновационен. Привлекает внимание подрулевой селектор в качестве рычага КПП, а также минималистичное количество физических кнопок, которые заменены функционалом в меню мультимедиа. В блоке управления климатом и настройками сидений используются переключатели и кнопки, дополнительные функции, такие как открывание дверей и солнцезащитные козырьки, также имеют свои удобные кнопки. В салоне предусмотрено множество ниш для хранения различных предметов, а также разъемы USB обоих типов и беспроводное высокоскоростное зарядное устройство для телефонов.

Автомобильный багажник также впечатляет – его объем составляет 660 литров, а при сложенных задних сиденьях полезное пространство увеличивается до 1783 литров.

Каждый аспект разработки Exeed RX тщательно соответствовал международным стандартам безопасности. Автомобиль успешно прошел краш-тесты, получив высокий рейтинг в 5 звезд. Более того, в процессе ресурсных испытаний на различных дорожных условиях, автомобиль преодолел более 1 400 000 км, что позволило предоставить традиционную семилетнюю гарантию или 200 тысяч километров пробега.