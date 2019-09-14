KIA присоединяется к общероссийскому проекту «Автотрезвость»

KIA присоединяется к общероссийскому проекту «Автотрезвость»
Сентябрь 14 14:01 2019
  • KIA присоединяется к общероссийский социальному проекту «Автотрезвость»
  • В проекте примут участие все дилерские центры марки на территории РФ, дополнительная тематическая информация будет размещаться на официальном сайте KIA с едиными хэштегами проекта – #питьнельзярулить и #автотрезвость
  • Проект «Автотрезвость» действует в России с 2013 года, объединяя государственные и частные структуры
  • Безопасность клиентов и их спутников остается и будет оставаться ключевой ценностью бренда KIA во всем мире

KIA Motors Russia & CIS сообщает о присоединении к общероссийскому социальному проекту «Автотрезвость», направленному на профилактику нетрезвого вождения

Безопасность клиентов и всех, кто находится рядом с ними – один из основных стратегических приоритетов бренда KIA во всем мире. В рамках проекта KIA планирует распространение среди своих клиентов, а также всех пользователей интернета, интересующихся автомобилями KIA, информации о негативном влиянии алкоголя на водителей и безопасность движения.

Все покупатели автомобилей в официальных дилерских центрах KIA на территории Российской Федерации будут получать «Памятку ответственного водителя» и соответствующую наклейку «Автотрезвость» под стекло автомобиля. Материалы направлены на то, чтобы в доступной форме рассказать, почему даже минимальная доза алкоголя является для водителя недопустимой. Дополнительные полезные публикации будут доступны на официальном сайте марки kia.ru, все тематические новости будут сопровождаться официальными хештегами проекта #питьнельзярулить и #автотрезвость.

Проект «Автотрезвость», российским координатором которого выступает Методический центр «Профессионал», был инициирован в России в 2013 году Международным альянсом за ответственное потребление алкоголя (IARD). Он осуществляется при поддержке Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), Российской Ассоциации автомобильных школ, НИИ наркологии – филиала ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России, органов власти и управлений ГИБДД, представителей бизнеса, профильных ассоциаций и общественных организаций. IARD продолжает оказывать экспертную поддержку проекту, продвигать его достижения и успехи на международном уровне, делится лучшими международными практиками по предотвращению нетрезвого вождения в мире. Инициативу поддержало более 140 автошкол на территории страны, более 100 000 начинающих водителей уже прошли новый курс «Автотрезвость».KIA присоединяется к проекту Автотрезвость

Александр Мигаль, Управляющий директор KIA Motors Russia & CIS: «Безопасность клиентов остается и будет всегда оставаться ключевой ценностью нашего бренда. Но какие бы усилия ни прикладывали автопроизводители, человеческий фактор – важнейшая составляющая безопасности движения. Поэтому в любой части планеты наш бренд уделяет внимание подобным социальным программам, и присоединение KIA Motors Russia & CIS к проекту «Автотрезвость» призвано еще раз напомнить водителям, что, садясь за руль, они берут на себя ответственность как за собственные жизнь и здоровье, так и за других людей. Проект объединяет самые широкие слои профессионалов, и мы искренне надеемся, что сможем внести и свой вклад в то, чтобы на наших дорогах становилось безопаснее».

«Нам важно не просто распространять информацию об ответственности за нетрезвое вождение, но рушить устоявшиеся стереотипы как в отношении «допустимой дозы», так и в отношении поведения даже самого самоуверенного водителя. Партнёрство с KIA Motors Russia & CIS – замечательная инициатива, которая имеет большое значение в долгосрочной перспективе», – считает Елена Зайцева, президент Национального Союза Ассоциаций автошкол РФ.

На тему:

  Article "tagged" as:
KIAАвтотрезвость
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Lamborghini наконец-то вывел на рынок Urus SUV

Lamborghini наконец-то вывел на рынок Urus SUV 0

Продаётся брежневский ЗИЛ

Продаётся брежневский ЗИЛ 10

Lamborghini Urus: вокруг света за четыре месяца

Lamborghini Urus: вокруг света за четыре месяца 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.