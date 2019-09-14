KIA присоединяется к общероссийскому проекту «Автотрезвость»

Безопасность клиентов и всех, кто находится рядом с ними – один из основных стратегических приоритетов бренда KIA во всем мире. В рамках проекта KIA планирует распространение среди своих клиентов, а также всех пользователей интернета, интересующихся автомобилями KIA, информации о негативном влиянии алкоголя на водителей и безопасность движения.
Все покупатели автомобилей в официальных дилерских центрах KIA на территории Российской Федерации будут получать «Памятку ответственного водителя» и соответствующую наклейку «Автотрезвость» под стекло автомобиля. Материалы направлены на то, чтобы в доступной форме рассказать, почему даже минимальная доза алкоголя является для водителя недопустимой. Дополнительные полезные публикации будут доступны на официальном сайте марки kia.ru, все тематические новости будут сопровождаться официальными хештегами проекта #питьнельзярулить и #автотрезвость.
Проект «Автотрезвость», российским координатором которого выступает Методический центр «Профессионал», был инициирован в России в 2013 году Международным альянсом за ответственное потребление алкоголя (IARD). Он осуществляется при поддержке Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), Российской Ассоциации автомобильных школ, НИИ наркологии – филиала ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России, органов власти и управлений ГИБДД, представителей бизнеса, профильных ассоциаций и общественных организаций. IARD продолжает оказывать экспертную поддержку проекту, продвигать его достижения и успехи на международном уровне, делится лучшими международными практиками по предотвращению нетрезвого вождения в мире. Инициативу поддержало более 140 автошкол на территории страны, более 100 000 начинающих водителей уже прошли новый курс «Автотрезвость».
Александр Мигаль, Управляющий директор KIA Motors Russia & CIS: «Безопасность клиентов остается и будет всегда оставаться ключевой ценностью нашего бренда. Но какие бы усилия ни прикладывали автопроизводители, человеческий фактор – важнейшая составляющая безопасности движения. Поэтому в любой части планеты наш бренд уделяет внимание подобным социальным программам, и присоединение KIA Motors Russia & CIS к проекту «Автотрезвость» призвано еще раз напомнить водителям, что, садясь за руль, они берут на себя ответственность как за собственные жизнь и здоровье, так и за других людей. Проект объединяет самые широкие слои профессионалов, и мы искренне надеемся, что сможем внести и свой вклад в то, чтобы на наших дорогах становилось безопаснее».«Нам важно не просто распространять информацию об ответственности за нетрезвое вождение, но рушить устоявшиеся стереотипы как в отношении «допустимой дозы», так и в отношении поведения даже самого самоуверенного водителя. Партнёрство с KIA Motors Russia & CIS – замечательная инициатива, которая имеет большое значение в долгосрочной перспективе», – считает Елена Зайцева, президент Национального Союза Ассоциаций автошкол РФ.
Александр Мигаль, Управляющий директор KIA Motors Russia & CIS: «Безопасность клиентов остается и будет всегда оставаться ключевой ценностью нашего бренда. Но какие бы усилия ни прикладывали автопроизводители, человеческий фактор – важнейшая составляющая безопасности движения. Поэтому в любой части планеты наш бренд уделяет внимание подобным социальным программам, и присоединение KIA Motors Russia & CIS к проекту «Автотрезвость» призвано еще раз напомнить водителям, что, садясь за руль, они берут на себя ответственность как за собственные жизнь и здоровье, так и за других людей. Проект объединяет самые широкие слои профессионалов, и мы искренне надеемся, что сможем внести и свой вклад в то, чтобы на наших дорогах становилось безопаснее».
«Нам важно не просто распространять информацию об ответственности за нетрезвое вождение, но рушить устоявшиеся стереотипы как в отношении «допустимой дозы», так и в отношении поведения даже самого самоуверенного водителя. Партнёрство с KIA Motors Russia & CIS – замечательная инициатива, которая имеет большое значение в долгосрочной перспективе», – считает Елена Зайцева, президент Национального Союза Ассоциаций автошкол РФ.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.