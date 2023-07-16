Bentley Bentayga EWB – самая быстрая машина с прицепом

Bentayga с удлиненной колесной базой устанавливает новый рекорд буксировки на знаменитой трассе Goodwood Hillclimb, работающей на возобновляемом топливе.

Bentayga EWB преодолевает подъем за 1 минуту 21 секунду, буксируя 2,5 тонны соломы – этого достаточно, чтобы проехать 1770 км.

Топливо, созданное из отходов биомассы и полностью «заменяемое», без каких-либо модификаций двигателя или транспортного средства, а также без изменения производительности или запаса хода.

Экологически чистое биотопливо второго поколения, которым питаются все современные автомобили Bentley на Фестивале скорости в этом году

Bentley Bentayga EWB: рекорд буксировки на фестивале в Гудвуде (Goodwood)

Презентация Bentley с возобновляемыми источниками энергии на Фестивале скорости в Гудвуде произошла с объявлением нового, хоть и неофициального, рекорда в подъеме в гору – самая быстрая машина с прицепом.

Bentayga EWB, новый флагман Bentley, преодолел подъем на скорости всего за 1 минуту 21 секунду – впечатляющий результат, который становится еще более удивительным, учитывая, что автомобиль тянул прицеп Ifor Williams с 2,5 тоннами соломы, специально подготовленным для этого эксперимента.

Это не только установило новый рекорд Гудвуда – самое быстрое время для автомобиля с прицепом, но и показало, что неофициальное время 1 минута 21 секунда было установлено на втором поколении возобновляемого топлива, произведенного из сельскохозяйственных отходов соломы.

В рамках исследований Bentley в области устойчивого топлива все современные Bentley, которые будут принимать участие в подъеме на Фестивале скорости в течение следующих четырех дней, используют возобновляемое топливо, что приводит к сокращению выбросов углерода на 85 процентов относительно обычного топлива на всем пути его перемещения.

В целях безопасности подъем был выполнен до начала Фестиваля скорости, на стадии его подготовки, поэтому рекордное время не является официальным.

2,5 тонны соломы, доставленные на вершину горы, достаточно для производства топлива, на котором может работать Bentayga EWB и все остальные модели Bentley без изменений, преодолевая расстояние в 1770 км. Второе поколение биотоплива соответствует международному стандарту EN228 для бензина, что означает, что оно легко заменяет обычное топливо на заправке.

Прицеп Ifor Williams требовал только небольших модификаций для подъема, включая болтовую раму для крепления груза соломы и повышенное давление в шинах. Устойчивость и производительность автомобиля и прицепа были проверены на трех отдельных испытаниях на треке Anglesey и на испытательном полигоне MIRA.

После успешного подъема Bentayga EWB и прицеп экспонируются в Кафедральном паддоке на Фестивале скорости, а во время мероприятия будет показан короткометражный фильм о подъеме.

100% возобновляемое биотопливо второго поколения

В отличие от биотоплива первого поколения, которое производится из сельскохозяйственных культур, выращиваемых на пахотных землях, биотоплива второго поколения используют отходы, включая сельскохозяйственные и лесные отходы, а также побочные продукты пищевой промышленности. В процессе производства отходы биомассы разлагаются при помощи ферментации, что приводит к образованию этанола.

Дегидратация этанола превращает его в этилен, который затем может быть превращен в бензин при помощи процесса олигомеризации – соединения коротких углеводородных молекул в более длинные, более энергоемкие. Полученное топливо является на 100 процентов возобновляемым и обеспечивает оценочное снижение выбросов CO2 на 85 процентов по сравнению с обычным бензином. Благодаря использованию отходов, которые в противном случае были бы утилизированы, биотопливо второго поколения избегает проблемы “пища против топлива”, связанной с биотопливом первого поколения.

2,5 тонны соломы, доставленной на вершину холма, достаточно для производства топлива на 1100 миль, на котором Bentayga EWB и вообще все Bentley могут работать без каких-либо модификаций.

Уверенное управление

Новый Bentayga EWB завоевал признание за свои динамические характеристики, при этом его производительность, комфорт и управляемость не пострадали от увеличения колесной базы на 180 мм благодаря добавлению заднего управляемого колеса. Удлинение колесной базы также затронуло заднюю дверь, что привело к созданию просторного и роскошного заднего салона без компромиссов в отношении возможностей водителя.

Bentayga EWB продолжает эту философию, включая электронное управление всеми колесами (Electronic All Wheel Steering) и активный электрический контроль наклона Bentley Dynamic Ride в стандартной комплектации.

Электронное управление всеми колесами было впервые представлено Bentley на новом Flying Spur. Оно обеспечивает два важных преимущества и не допускает компромисса между уверенностью на высоких скоростях и удобством при низкой скорости.

На высоких скоростях система вносит небольшие корректировки в направление движения задних колес совместно с непосредственными входами на рулевое управление передних колес. Это увеличивает устойчивость на больших скоростях, делает обгоны и перестроения более безопасными и улучшает управляемость при прохождении широких поворотов.

На низких скоростях система Electronic All Wheel Steering имитирует “сокращение” колесной базы, уменьшая радиус поворота и повышая маневренность в тесных городских условиях, что делает парковку заметно проще. Это достигается путем поворота задних колес в противоположном направлении передним колесам. Фактически система обеспечивает радиус поворота, который меньше, чем у стандартной версии Bentayga, на 7 процентов.

Bentley Dynamic Ride – первая в мире технология активного электрического контроля наклона – была дополнительно улучшена с момента появления первого Bentayga благодаря увеличению колеи задних колес на 20 мм, что уменьшает усилие на рулевое управление и повышает линейность реакции. Bentley Dynamic Ride мгновенно компенсирует боковые силы скручивания при повороте и обеспечивает максимальный контакт шин с дорогой, обеспечивая лучшую устойчивость, комфорт и управляемость в салоне.

Bentley Bentayga EWB рекорд буксировки на фестивале в Гудвуде (Goodwood)

Безупречная подача мощности

Bentayga EWB оснащен проверенным 4,0-литровым, 32-клапанным двойным турбированным двигателем V8, который сочетает в себе огромную мощность и впечатляющую экономичность топлива. В паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, V8 предлагает спортивную производительность, развивая 542 л.с. (550 л.с.) и 568 фут-фунтов (770 Нм) крутящего момента, что позволяет достигнуть максимальной скорости 180 миль в час (290 км/ч) и разгоняться до 60 миль в час за 4,5 секунды (100 км/ч за 4,6 секунды).

4,0-литровый двигатель V8 Bentley является современным двигателем с блоком из высокопрочного алюминия, двойными турбонаддувом и первичными катализаторами, расположенными внутри двигателя.

Особенностью двойных турбонаддувов являются два отдельных параллельных канала потока в корпусе турбины, которые направляют выхлопные газы на лопатки турбины, что позволяет достичь высокого крутящего момента при низких скоростях. Турбонаддувы расположены внутри двигателя, минимизируя расстояние, которое выхлопные газы проходят от двигателя к турбонаддувам, которые могут работать с частотой вращения до 176 000 оборотов в минуту и создавать давление до 1,6 бар.

Форсунки и свечи зажигания централизованы в каждой камере сгорания для обеспечения оптимальных распылительных образцов и путей горения, а распределительные валы изменяются на угол до 50 градусов, с возможностью деактивации половины цилиндров при работе двигателя с частичной нагрузкой, что превращает его в идеально сбалансированный V4.

Концепция двигателя V8 обеспечивает высокий уровень мощности и крутящего момента, при этом достигая низких выбросов и максимальной эффективности. Компактная V-конфигурация использует пятиподшипниковый коленчатый вал, который использует мощность от легких поршней. Для минимизации потерь мощности от трения, коленчатый вал также приводит в движение водяной насос и цепи привода ГРМ через промежуточный вал для улучшения эффективности.

Идеально квадратная конструкция двигателя, при которой ход поршня соответствует диаметру цилиндра в 86 мм, обеспечивает наилучшее сочетание мощности и крутящего момента, и с помощью двойных турбонаддувов двигатель развивает более 135 л.с. на литр. V8 выдает пиковую мощность 550 л.с. (542 л.с., 404 кВт) и максимальный крутящий момент 770 Нм при 2000 об/мин, который поддерживается на плоском уровне до 4500 об/мин.