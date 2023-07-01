Chery представила седан бизнес-класса Arrizo 8

ARRIZO 8 является новой моделью в линейке CHERY. Каждая деталь его экстерьера и интерьера отражает эстетику бизнеса, элегантности и технологичности. Удлиненный и стройный силуэт автомобиля, образованный сочетанием резких и плавных линий, подчеркивает выразительные формы и отражает его стремительную динамику и мощь. Задняя часть с авторскими рельефными и акцентными вставками, а также современной светодиодной оптикой, словно воплощает в себе ключевые преимущества модели: технологичность, элегантность и динамичность.

Этот автомобиль доступен для приобретения у официальных дилеров марки в трех комплектациях: Prestige, Ultimate, а также в специальной лимитированной версии Ultimate SE.

Седан ARRIZO 8 в исполнении Ultimate SE внешне демонстрирует агрессивную элегантность в стиле “фьюжн” благодаря использованию современных декоративных элементов в классическом автомобиле бизнес-класса. Эта версия седана ARRIZO 8 представлена в глубоком изумрудном цвете с бронзовыми акцентными элементами на экстерьере, а черная крыша придает ей особую изюминку. Салон выполнен из высококачественной кожи цвета слоновой кости и дополнен темно-сапфировыми вставками. Технологическое оснащение соответствует комплектации Ultimate.

На мероприятии была объявлена важная новость для посетителей: седан ARRIZO 8, независимо от комплектации, оснащен телематической системой CHERY CONNECT, которая расширяет комфортную зону для владельца, предоставляя возможность удаленного управления автомобилем. С помощью мобильного устройства владелец ARRIZO 8 может запустить двигатель из любой точки мира, включить фары для поиска автомобиля на парковке, отслеживать его местоположение, получать информацию о состоянии автомобиля и многое другое.

Седан ARRIZO 8 в комплектации Prestige предлагает широкий набор функций для комфортной ежедневной езды и решения деловых задач: 18-дюймовые двухцветные алюминиевые литые диски, полностью светодиодную оптику (фары основного света, передние дневные ходовые огни, задние фонари), передние противотуманные фары, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, передние и задние датчики парковки, систему мониторинга слепых зон (BSD), предупреждение о покидании полосы (LDW), ассистента удержания в полосе (LKA), систему помощи при движении в пробках (TJA/ICA), адаптивный круиз-контроль (ACC), систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), систему автономного экстренного торможения (AEB), предупреждение о наезде сзади (RCW), антиблокировочную тормозную систему (ABS), систему стабилизации курсовой устойчивости (ESС), шесть подушек безопасности, датчик света, датчик дождя, акустические передние стекла, полноразмерное запасное колесо, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя (ключ в кармане), дистанционное открытие багажника и система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

Интерьер седана ARRIZO 8 в комплектации Prestige выполнен в черном цвете с элегантными серыми и хромированными элементами. Сиденья обтянуты кожей, водительское сиденье оснащено электрической регулировкой в шести направлениях (пассажирское – в четырех) с функцией памяти, а передние сиденья имеют функцию вентиляции. Комплектация также включает многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой в четырех направлениях, полный “зимний” пакет, включающий обогрев форсунок стеклоомывателя, функцию автоотпотевания стекла, климат-контроль и систему улучшенной фильтрации воздуха (фильтр N95) и ионизацию. Мультимедийная система представлена сдвоенным экраном с бортовым цифровым дисплеем общей диагональю 24,6 дюйма. На экране мультимедийной системы отображается информация с системы кругового обзора 360, что помогает водителю легко маневрировать задним ходом и/или парковаться в ограниченных городских условиях. Комплектация Prestige также включает беспроводную зарядку для смартфона, видеорегистратор, голосовое управление, штатную навигацию, 8 акустических динамиков, атмосферную подсветку интерьера, поддержку Android Auto/Apple CarPlay.

Седан ARRIZO 8 в комплектации Ultimate предлагает многофункциональный интерьер и высокий уровень безопасности. Кроме оснащения, описанного выше, комплектация Ultimate включает панорамную крышу с люком, 12 акустических динамиков, ассистента смены полосы (LCA), предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA), систему предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB), автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC), десять подушек безопасности. Водительское сиденье оборудовано электрической регулировкой поясничного упора, а пассажирские сиденья второго ряда оснащены авиационными подголовниками. Также в комплектацию Ultimate входит встроенный ароматизатор воздуха.

Седан ARRIZO 8 от Chery построен на современной модульной платформе M1X, которая обеспечивает просторное пространство как в передней, так и в задней части салона, обеспечивая комфортное размещение водителя и пассажиров. Габариты автомобиля составляют 4757×1832×1469 мм, с колесной базой 2770 мм. Дорожный просвет составляет 144 мм. Передняя независимая подвеска типа McPherson обеспечивает точное рулевое управление, хорошее сцепление с дорогой и высокую надежность. Задняя многорычажная независимая подвеска, которая используется в моделях бизнес-класса, повышает управляемость автомобиля в поворотах и обеспечивает отличную амортизацию и комфортную поездку.

Силуэт кузова ARRIZO 8 с сочетанием мускулистых линий выражает динамику и стремительность. Особую выразительность седану добавляет “Х”-образная форма радиаторной решетки, соответствующая его темпераменту. Под капотом ARRIZO 8 находится мощный и эффективный двигатель третьего поколения 1.6TGDI в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.

Турбированный двигатель 1.6TGDI разработан специалистами Chery совместно с австрийской компанией AVL. Он представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель с двумя распределительными валами, 16 клапанами, двойной системой изменения фаз газораспределения (DVVT), прямым впрыском и турбиной. Максимальная мощность двигателя составляет 136.5 кВт (186 л.с.) при 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент в 275 Нм доступен в широком диапазоне оборотов — от 2000 до 4000 об/мин. Эти показатели сопоставимы с атмосферным 6-цилиндровым 3.0-литровым двигателем. Седан ARRIZO 8 разгоняется до 100 км/ч за 8.9 секунды и достигает максимальной скорости 205 км/ч.

Расход топлива в смешанном режиме составляет не более 6.2 литров на 100 км, в городе — 8.5 литров, а на трассе — 5 литров. Выбросы вредных веществ седана ARRIZO 8 соответствуют требованиям шестого экологического класса при использовании бензина АИ-92.

Рекомендованная максимальная цена перепродажи элегантного ARRIZO 8 в комплектации Prestige составляет 3 399 900 рублей, в комплектации Ultimate — 3 499 900 рублей, а в специальной лимитированной версии Ultimate SE — 3 549 900 рублей. При обмене автомобиля по программе TRADE-IN и онлайн-бронировании на сайте chery.ru можно получить выгоду до 515 000 рублей. Также доступна программа кредитования со ставкой от 3,75% и рассрочка на 84 месяца.