Лукойл расширяет бизнес битумных материалов

В рамках развития своего бизнеса в области битумных материалов, компания Лукойл заключила сделку о приобретении актива ООО «Уральский битумный терминал» у компании TA Group. Это приобретение позволяет Лукойлу расширить свои возможности в производстве, перевалке и хранении битума в приоритетных регионах России.

Уральский битумный терминал, расположенный в Екатеринбурге, был запущен в эксплуатацию в 2019 году. Предприятие оборудовано современной автоматизированной системой управления производством и новейшим лабораторным оборудованием. Здесь производятся битумы и полимерно-битумные вяжущие (ПБВ), а также предоставляется возможность хранения до 50 000 тонн этих материалов. Транспортная инфраструктура терминала обеспечивает использование автомобильного и железнодорожного транспорта, что особенно важно с учетом широкого географического охвата поставок.

В первую очередь производственно-складской битумный терминал будет удовлетворять потребности дорожно-строительной отрасли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах России. Он будет использоваться для поставок высокотехнологичных битумов Лукойл, разработанных по эксклюзивной технологии компании, для строительства федеральной трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург.

Приобретение производственно-складского терминала стало важным этапом в реализации стратегии развития битумного бизнеса Лукойл. Компания не только планирует расширить свою производственную базу, но и развивать научный потенциал, расширять ассортимент продукции и совершенствовать логистическую инфраструктуру. Ранее Лукойл уже открыл научно-исследовательский центр битумных материалов (НИЦ) в городе Кстово, а также два центра отгрузки битума в Волгограде и Нижнем Новгороде.