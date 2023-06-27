Omoda запускает серию экологических проектов

В преддверии запуска первого российского электромобиля Omoda E5 в четвертом квартале 2023 года бренд Omoda объявляет о планируемой серии экологических инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия природы России. В этих мероприятиях будут принимать участие природоохранные организации, научные учреждения и заповедники, стремящиеся к сохранению дикой природы.

Omoda вкладывает в свою ДНК понятия устойчивого развития и экологии. Концепция охраны окружающей среды прослеживается в стратегии Omoda не только в переходе к экологически чистому виду транспорта, но и в конкретных действиях, направленных на поддержку экологических инициатив.

К концу 2023 года планируется реализовать несколько уникальных экологических проектов, которые охватят три различных региона страны. В рамках этих мероприятий будет проведена специальная акция по очистке реки Ура (Мурманская область) и ее берегов от мусора с участием амбассадора бренда Omoda, Анны Щербаковой. Также планируется строительство рыбопропускных сооружений в республике Карелия и проведение специальных мероприятий по восстановлению популяции лососевых рыб в Республике Коми.

Omoda активно сотрудничает с региональными правительствами, комитетами по туризму, ведущими учеными и экологическими активистами, сосредоточиваясь на предпринимаемых мерах по защите природы.