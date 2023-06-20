Карлос Гон подал в суд на Nissan на 1 миллиард долларов

Карлос Гон, бывший руководитель Nissan Motor Co., подал иск в суд против японского автопроизводителя и связанных с ним лиц в связи с его увольнением в 2018 году и организацией его ареста по обвинениям в финансовых нарушениях. Он требует компенсацию в размере более 1 миллиарда долларов за “серьезный ущерб” своим финансам и репутации.

Карлос Гон, который создал альянс Nissan с Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. и ранее занимал высокую должность в автомобильной индустрии, подал иск в Кассационный суд Ливана, где он проживает после того, как в конце 2019 года драматически сбежал из Японии, чтобы избежать суда. Иск, ставший известным благодаря Bloomberg News, был подан 18 мая и переведен с арабского языка.

Арест Карлоса Гона в возрасте 69 лет вызвал шок в мировой автомобильной индустрии и вызвал недоумение в Nissan, что продолжает ощущаться и по сей день. Гон критиковал Nissan и японские правоохранительные органы за исключение его из крупнейшего в мире автомобильного альянса. Ему до сих пор грозят уголовные обвинения в Японии по обвинению в “заговоре с целью сокрытия его доходов”, а также гражданский иск, поданный Nissan в суд в Йокогаме с требованием возместить финансовый ущерб.

«Серьезные и деликатные обвинения» против меня «будут оставаться в умах людей годами», — заявил Гон в иске, сказав, что он «будет страдать от них до конца своей жизни, поскольку они имеют стойкие и длительные последствия, даже если они основаны на просто по подозрению».

Карлос Гон / MOHAMED AZAKIR | REUTERS

В иске указывается сумма компенсации в размере 588 миллионов долларов, включающая упущенную выгоду и издержки, а также 500 миллионов долларов в виде штрафных санкций. Акционеры Nissan также понесли убытки после того, как компания потеряла свое преимущество как первопроходец в сфере электромобилей. Карлос Гон больше не является акционером японской компании.

В 1999 году Карлос Гон был назначен Renault с целью помочь японскому автопроизводителю, который находился в трудном положении до получения финансовой поддержки от французской компании. Позже он стал генеральным директором обеих компаний и председателем автомобильного альянса.

В рамках иска также предъявляются претензии по меньшей мере к десятку человек, включая:

Хари Нада

Хари Нада, сотрудник Nissan, которого считают одним из ключевых зачинщиков заговора с целью изгнания Гона.

Хидетоши Имадзу

Хитоши Кавагути

Хидетоши Имадзу и Хитоши Кавагути, два старших менеджера Nissan, ранее причастные к действиям Nissan против Гона.

Тошиаки Онума, менеджер в офисе генерального директора, который вместе с Нада согласился сотрудничать с японскими прокурорами, чтобы избежать судебного преследования.

Масакадзу Тойода

Мотоо Нагаи

Масакадзу Тойода и Мотоо Нагаи, два члена правления Nissan

Представитель компании Nissan сообщил агентству Bloomberg, что компания до сих пор не получила иск или не осведомлена о нем, поэтому не может комментировать претензии Карлоса Гона или предоставлять комментарии другим лицам по этому вопросу.

Законный представитель Гона заявил, что в иске участвуют другие физические и юридические лица, которым еще не были вручены исковые документы. Прокуратура Ливана назначила слушание по данному делу на сентябрь. Власти Ливана могут запросить сотрудничество со своими японскими коллегами для расследования утверждений, выдвинутых Гоном.

Остается неясным, будет ли японская судебная система сотрудничать с властями Ливана, которые не выдают своих граждан, как утверждает Гон. Он критикует японскую судебную систему, называя ее «сфальсифицированной» и указывая на нарушение основных принципов гуманности.

В 2020 году комиссия ООН пришла к выводу, что задержание Карлоса Гона в японской тюрьме более 100 дней было необоснованным и неприемлемым, и нарушало его права. Рабочая группа Совета по правам человека ООН по произвольным задержаниям также заключила, что решение о продлении срока содержания Гона под стражей было «коренным образом несправедливым», принималось четыре раза подряд.

В заявлении, состоящем из 18 страниц, Карлос Гон раскрывает свой план по объединению Nissan, Renault и Mitsubishi Motors с Fiat Chrysler во впечатляющий автомобильный альянс. Он утверждает, что это вызвало беспокойство в Nissan в начале 2018 года, так как компания опасалась, что он стремится сделать это партнерство необратимым. Согласно Гону, в результате Нада и другие предприняли меры для его ареста с целью исключения его из Nissan и альянса.

Гон также рассказывает о своих намерениях добровольно сократить свою заработную плату в 2011 году после введения в Японии новых правил о раскрытии информации, что привело к поиску законных способов сохранить его и выплачивать ему компенсацию после выхода на пенсию. Однако эти планы в итоге стали основанием для его и Грега Келли, бывшего директора Nissan, ареста. В прошлом году суд прекратил большинство обвинений в отношении Келли и наложил штраф на Nissan.

Бывший руководитель автомобильной отрасли также упоминает, что ему поступали предложения о работе от Volkswagen AG, Ford Motor Co. и высокую зарплату для присоединения к General Motors Co., но он решил остаться в альянсе после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Гон считает, что усилия Nissan по компенсации и удержанию его были криминализованы, так как это был единственный способ, найденный заговорщиками, чтобы избавиться от него в качестве председателя совета директоров.

Гон утверждает, что Нада и другие развернули кампанию по дискредитации, чтобы подорвать его репутацию. В иске также подробно описывается причастность правительств Японии и Франции, очистка некоторых людей из Nissan после ареста Гона, проблемы с внутренним расследованием компании по этому вопросу и ущерб, нанесенный акционерам в результате этих действий.

Данный судебный процесс можно рассматривать как попытку Гона очистить свое имя после его прибытия в Ливан, где в начале 2020 года он провел пресс-конференцию, осуждая свой арест. Бывший руководитель автомобильной отрасли провел часть своего детства в деревне и сейчас проживает в доме, который был куплен и отреставрирован Nissan, и который он планировал приобрести у компании после выхода на пенсию.