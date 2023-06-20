Hunter Plus: пикап от Changan Changan Hunter Plus 2023

Официальные дилеры Changan в России готовятся принимать заказы на новую модель бренда, которая будет доступна для покупки до конца июня. Новый автомобиль, названный Hunter Plus, предназначен для изменения представления о пикапах, перенося их в сферу комфорта и удобства, а не только утилитарности.

С габаритами 5350 мм х 1980 мм х 1875 мм, этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками для решения различных задач, которые обычно предъявляются к пикапам. Он имеет рамную конструкцию и подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner. Геометрические показатели также впечатляют: дорожный просвет составляет 225 мм, а углы въезда и съезда соответственно равны 28 и 26 градусам.

Changan Hunter Plus 2023

Внутри автомобиля установлены эргономичные сиденья с электрорегулировкой и отделкой из перфорированной экокожи. Система управления климатом Forest Air позволяет создать приятную атмосферу в салоне, а 12,3-дюймовый мультимедийный развлекательный центр не даст водителю и пассажирам скучать в дороге.

Управление Hunter Plus так же просто, как у обычного кроссовера, благодаря адаптивному электроусилителю руля, надежной восьмиступенчатой автоматической коробке передач ZF и набору электронных помощников. В отличие от большинства конкурентов, Hunter Plus оснащен пружинной задней подвеской, что добавляет дополнительный комфорт пассажирам.

Hunter Plus станет 13-ой моделью в линейке продуктов Changan на российском рынке. На новый пикап, так же как и на другие модели Changan, будет предоставлена заводская гарантия в течение 5 лет или 150 000 км. Более подробная информация о комплектациях и ценах будет объявлена ближе к началу продаж.