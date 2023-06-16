Chery открывает приём предзаказов на бизнес-седан Arrizo 8

CHERY объявляет о начале поступлений в салоны официальных дилеров своего элегантного бизнес-седана ARRIZO 8 и о возможности предзаказа автомобиля. Для того чтобы стать одним из первых обладателей этого долгожданного седана, можно оставить заявку на приобретение на официальном сайте марки chery.ru или у дилеров. Обязательным условием является вступление в клуб поклонников ARRIZO 8 в Telegram по ссылке https://t.me/CheryArrizo8Club. Точная дата начала продаж седана ARRIZO 8 класса D от CHERY будет объявлена до конца июня на официальной VIP-презентации. На этом мероприятии также будет представлена ограниченная версия Ultimate SE. Рекомендованные максимальные цены на перепродажу ARRIZO 8 составляют: Комплектация Prestige: 3 399 900 рублейКомплектация Ultimate: 3 499 900 рублейСпециальная лимитированная версия Ultimate SE: 3 549 900 рублей.