Chery открывает приём предзаказов на бизнес-седан Arrizo 8 Chery Arrizo 8

CHERY объявляет о начале поступлений в салоны официальных дилеров своего элегантного бизнес-седана ARRIZO 8 и о возможности предзаказа автомобиля. Для того чтобы стать одним из первых обладателей этого долгожданного седана, можно оставить заявку на приобретение на официальном сайте марки chery.ru или у дилеров. Обязательным условием является вступление в клуб поклонников ARRIZO 8 в Telegram по ссылке https://t.me/CheryArrizo8Club.

Точная дата начала продаж седана ARRIZO 8 класса D от CHERY будет объявлена до конца июня на официальной VIP-презентации. На этом мероприятии также будет представлена ограниченная версия Ultimate SE.

Рекомендованные максимальные цены на перепродажу ARRIZO 8 составляют: