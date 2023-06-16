Chery открывает приём предзаказов на бизнес-седан Arrizo 8

Chery Arrizo 8

Chery открывает приём предзаказов на бизнес-седан Arrizo 8
16 июня 14:41 2023

CHERY объявляет о начале поступлений в салоны официальных дилеров своего элегантного бизнес-седана ARRIZO 8 и о возможности предзаказа автомобиля. Для того чтобы стать одним из первых обладателей этого долгожданного седана, можно оставить заявку на приобретение на официальном сайте марки chery.ru или у дилеров. Обязательным условием является вступление в клуб поклонников ARRIZO 8 в Telegram по ссылке https://t.me/CheryArrizo8Club.

Точная дата начала продаж седана ARRIZO 8 класса D от CHERY будет объявлена до конца июня на официальной VIP-презентации. На этом мероприятии также будет представлена ограниченная версия Ultimate SE.

Рекомендованные максимальные цены на перепродажу ARRIZO 8 составляют:

  • Комплектация Prestige: 3 399 900 рублей
  • Комплектация Ultimate: 3 499 900 рублей
  • Специальная лимитированная версия Ultimate SE: 3 549 900 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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