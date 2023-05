Lada Granta, Lada Vesta и Москвич 3 – самые обсуждаемые российские марки автомобилей

Компании СберМаркетинг и СберАвто воспользовались системой мониторинга социальных медиа Медиалогия для составления рейтинга наиболее обсуждаемых российских моделей автомобилей. Кроме того, они провели исследование, в котором изучили динамику продаж и создали портрет типичного владельца автомобиля в России.

В социальных сетях Lada Granta является наиболее популярным автомобилем среди российских моделей.

После ухода зарубежных автобрендов, Lada Granta стала наиболее обсуждаемой моделью автомобиля среди пользователей социальных сетей. Согласно данным Медиалогии, с октября 2022 года по апрель 2023 года было опубликовано более 250 тысяч сообщений, в которых упоминалась данная модель. Lada Granta стала первым автомобилем, производство которого было успешно возобновлено после временной остановки российских автозаводов. Влияние на обсуждение также оказала стоимость автомобиля, поскольку Lada Granta является одной из немногих моделей, стоимость которых не превышает миллион рублей.

На втором месте по количеству сообщений находится Lada Vesta с результатом в 230 тысяч упоминаний. Пик публикаций пришелся на март, когда АвтоВАЗ представил обновленную модель Lada Vesta Cross.

Москвич 3 занимает третье место в рейтинге с 117 тысячами постов. Наибольшее количество публикаций было зафиксировано в ноябре, когда автозавод “Москвич” сообщил о возобновлении работы и начале производства нового городского кроссовера Москвич 3.

На четвертом месте находится Lada Priora с 94 тысячами публикаций, а пятое место занимает ВАЗ-2107 с результатом в 89 тысяч сообщений.

Далее следуют УАЗ Патриот (УАЗ-3163), Niva (ВАЗ 2121), Копейка/Жигули (ВАЗ 2101), ВАЗ-2106. На десятом месте находится Evolute. Пик публикаций пришелся на ноябрь, когда в Липецке были выпущены первые 400 электромобилей Evolute i-Pro 2022 модельного года.

Самыми малообсуждаемыми отечественными автомобилями в социальных сетях оказались Lada X-Cross 5, Волга ГАЗ-31105 и Москвич-408.

Каждый третий россиянин занимается тюнингом отечественных автомобилей

Согласно анализу СберМаркетинга на основе данных исследовательской компании Mediascope, основная возрастная группа владельцев отечественных автомобилей составляет 25-44 года и они осуществляют 60% продаж. Категория в возрасте от 45 до 64 лет занимает 35% рынка, в то время как молодежь в возрасте от 18 до 24 лет составляет оставшиеся 5% покупателей.

Согласно данным онлайн-сервиса по продаже автомобилей СберАвто, в текущем году пользователи чаще всего покупали LADA Granta среди автомобилей российского производства. На втором и третьем месте по объему продаж находятся модели LADA Vesta и LADA Niva. Продажи новых автомобилей LADA составили 22% от общего числа сделок, модели выпуска 2022 года занимают второе место с долей 16%, а автомобили 2019-2018 годов также составили 16% всех сделок. Медианный чек на покупку нового отечественного автомобиля составил 839 000 рублей, а на автомобиль с пробегом – 700 000 рублей. Жители Москвы, Тольятти, Самары и Перми были наиболее активными покупателями автомобилей.

Основными покупателями российских автомобилей являются офисные работники разных должностей, занимающие первое место. Представители различных сфер, занятые физическим трудом, занимают второе место, а фрилансеры занимают третью позицию.

Большинство владельцев (79%) используют свой автомобиль ежедневно, 18% используют его несколько раз в неделю, а оставшиеся 3% пользуются автомобилем реже. Тюнингом своего автомобиля занимаются 34% владельцев.

Основным местом приобретения российских автомобилей остаются автосалоны или дилерские центры. Онлайн-покупки занимают второе место. Среди причин приобретения автомобиля указываются новые возможности, отсутствующие ранее, первая покупка автомобиля, а также желание обновить автомобиль на новую модель.

