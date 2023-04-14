Exeed показал новый седан

Новый автомобиль, сочетающий в себе высокую мощность и экологичность, является первым электрическим седаном, созданным EXEED, а также первой моделью, которая будет представлена в новой серии – EXLANTIX. Это название является производным от английского обозначения Атлантиды (Atlantis). EXLANTIX не только представляет собой высококлассный электрический продукт EXEED, но и является следующим шагом по созданию идеального транспортного средства.

Автомобиль отличается четкостью линий кузова и стройностью. Ощущение стремительности создается благодаря удлиненному капоту, а сзади дизайн выполнен в стиле sportback. Эти элементы указывают на то, что в новой модели будет уделено особое внимание спортивным характеристикам.

Первые изображения седана серии EXLANTIX призваны подчеркнуть его особенности как электрокара. Во-первых, доминирующим цветом является зеленый, перекликающийся с темой защиты окружающей среды; во-вторых, кузов покрыт шестиугольными геометрическими узорами, которые являются производными от шестиугольной решетки углерода. Кроме того, игра света и тени на дороге визуально напоминает электрический ток.

Для многих современных водителей приоритетами в выборе автомобиля являются спортивные характеристики и экологичная мобильность. Первый седан EXEED идеально сочетает в себе два этих качества и открывает новую серию высококачественных электромобилей бренда.