CHERY TIGGO 8 PRO e+ готовится к выходу на российский рынок CHERY TIGGO 8 PRO e+

Программа испытаний гибридного кроссовера TIGGO 8 PRO e+ в российских дорожно-климатических условиях завершена, и дистрибьютор автомобилей CHERY готовится к выходу этой модели на российский рынок.

Целью TIGGO 8 PRO e+ является повышение “экологической сознательности” среди россиян и ускорение трансформации рыночной конъюнктуры.

Гибридный кроссовер TIGGO 8 PRO e+ основан на модульной платформе T1X, разработанной в сотрудничестве с экспертами Jaguar Land Rover. Гибкая архитектура T1X позволяет изменять размеры колесной базы от 2560 до 2800 мм, а также обеспечивает дорожный просвет от 149 до 190 мм. Эта платформа изначально была разработана с возможностью оснащения автомобиля не только традиционным двигателем внутреннего сгорания, но и электрической или гибридной силовой установкой.

Длина семиместного CHERY TIGGO 8 PRO e+ составляет 4722 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, а колесная база – 2710 мм. Клиренс TIGGO 8 PRO e+ составляет 180 мм, а углы въезда и съезда равны 19 градусам. Передняя подвеска – независимая типа McPherson, а задняя – независимая многорычажная. Аккумуляторная батарея с высокой степенью защиты находится в нижней части кузова и идеально сочетается с конструкцией кузова кроссовера. Внутренние модули защищены и не будут деформированы при столкновении. Расположение батареи по центру днища кузова позволило сохранить внутреннее пространство салона и вместительность багажного отделения. Для 5-местной конфигурации сидений объем багажника равен 892 литрам, при сложенных сиденьях второго ряда – 1930 литров, а в 7-местной конфигурации – 193 литра. Снаряженная масса семиместного гибридного TIGGO 8 PRO e+ составляет 1844 кг.

Система питания гибридного TIGGO 8 PRO e+ от CHERY основывается на турбированном бензиновом двигателе 1.5 с мощностью 147 л.с. и крутящим моментом в 210 Нм, который совмещен с двумя электродвигателями. Общая мощность двигателей достигает 235 л.с., с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 65 кВт (88 л.с.).

Технологичная трансмиссия DHT является наиболее эффективной и производительной благодаря сочетанию двигателя внутреннего сгорания и двух электродвигателей. Она может агрегироваться сразу с двумя электромоторами, что делает ее уникальной в мировом автопроме.

Трансмиссия DHT от CHERY имеет 9 высокопроизводительных режимов работы, таких как одномоторный/двухмоторный привод, последовательный, параллельный, прямой привод, рекуперацию энергии одного/двухмоторного двигателя, рекуперация при торможении и двойную рекуперацию при торможении. Такая конфигурация обеспечивает максимальную производительность и эффективность гибридной системы питания TIGGO 8 PRO e+ от CHERY.

DHT – уникальная технология управления, которая автоматически выбирает наиболее подходящий режим работы для оптимизации производительности и экономии топлива. В зависимости от условий дорожного движения и стиля вождения, система переключает между режимами одного или двух электродвигателей, ДВС и рекуперации энергии. В итоге автомобиль CHERY TIGGO 8 PRO e+ может обеспечить высокую эффективность и экономию топлива, без ущерба для производительности и комфорта вождения.

Система распределения мощности между тремя двигателями позволяет автомобилю легко переключаться между режимами, обеспечивая оптимальный баланс мощности и комфорта. Это достигается благодаря двум валам привода, которые обеспечивают сверхплавный переход между режимами и мощностью. Результаты испытаний CHERY TIGGO 8 PRO e+ в России подтвердили, что этот гибридный автомобиль обеспечивает высокую производительность и экономичность в самых разных условиях, в том числе при езде в городе и на трассе, а также при различных температурах и погодных условиях:

При полной заправке бака и зарядке батареи до 100% на режиме трассы, кроссовер TIGGO 8 PRO e+ на гибридном приводе может проехать до 1000 км.

В идеальных условиях расход топлива на 100 км составляет 1 литр, но в реальных условиях при использовании бензина с октановым числом 92, расход может достигать 1.3 литра.

Запас хода кроссовера TIGGO 8 PRO e+ на электромоторах составляет 75 км по методике NEDC.

Для разгона до 100 км/ч требуется 7.5 секунд, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Кроссовер TIGGO 8 PRO e+ имеет зарядный разъем типа Typea2, который является наиболее распространенным в России и позволяет заряжать автомобиль на подавляющем большинстве общественных зарядных станций. Скорость зарядки на общественных станциях может достигать 6.5 кВт в час. Зарядка также возможна дома с помощью адаптера, который входит в комплект поставки.

Время полной зарядки зависит от мощности зарядного устройства, мощности сети, температуры воздуха и батареи, и может составлять от 2.5 до 7 часов.

Кроссовер TIGGO 8 PRO e+ является гибридным автомобилем, который обеспечивает преимущества электромобиля в городских поездках и позволяет снизить расход на дальних поездках, что недоступно для обычных бензиновых автомобилей.

Официальный старт продаж CHERY TIGGO 8 PRO e+ в России запланирован до конца весны, а комплектации и стоимость будут объявлены ближе к началу продаж.