Команда Китая выиграла первый мировой финал BMW Golf Cup на Маврикии

История BMW Golf Cup, а вместе с ней и участия BMW Group в игре в гольф, восходит к 1982 году.

Первый мировой финал серии турниров для любителей был сыгран в 1995 году. 2023 год стал первым в долгой истории соревнование: впервые победители соответствующих местных соревнований были приглашены на Маврикий для участия в мировом финале. На африканском острове в Индийском океане состоялось международное мероприятие по гольфу, которое, как всегда, было организовано на профессиональном уровне и подарило финалистам мира и их гостям незабываемую неделю с множеством ярких моментов.

«Турниры BMW уже 40 лет восхищают любителей гольфа по всему миру. Первый мировой финал BMW Golf Cup на Маврикии стал фантастическим событием, приуроченным к годовщине крупнейшей серии международных турниров для любителей гольфа. Гости наслаждались фантастической турнирной неделей, полной страсти, волнения и чистой радости», — сказал Штефан Пониква, вице-президент BMW по коммуникациям и бренду. «Мировой финал также характеризуется сердечными встречами между людьми из множества разных стран и культур. Мы гордимся тем, что приверженность BMW спорту дает нашим клиентам возможность проявить свою страсть как среди профессионалов, так и среди любителей. Это вдохновляющее разнообразие также проявляется повсюду в BMW Group и является важным фактором успеха».

Любители могут претендовать на участие в Мировом финале в трех категориях — мужчины A (HCP до -12), мужчины B (HCP от -13 до -28) и женщины (HCP до -28) — через 800 турниров BMW Golf Cup, проведенных во всех по всему миру каждый сезон. Победители определяются в каждом из классов в финале, а также проводится командное соревнование, в котором учитываются все результаты.

Именно в этом соревновании победила команда Китая с 332 очками, опередив сборную Сингапура и сборную Китайского Тайбэя (обе по 325 очков). Трио из Маврикия финишировало на родине одиннадцатым, сравнявшись по очкам с немецкой командой.

В женском одиночном разряде победу одержала таиландка Джираван Чайянбун (118 очков), опередив Ли Цзян из Китая, Куэй Сянь Ши (Китайский Тайбэй) и австралийку Йонхи Ко (все 114). В классе А среди мужчин победу одержал Phogkij Phongam из Таиланда (110), а второе и третье места заняли китаец Янпинг Лю (108) и Цзи Йи Гонг из Сингапура (107). Нил Янсен (113) выиграл в классе B среди мужчин из Нидерландов. Второе место досталось Шао Чиен Фу (Китайский Тайбэй), опередив Вэйпин Ян (Китай).

Все победители были награждены своими трофеями на заключительном гала-ужине почетным гостем Фанни Сунессон. Шведка не пропустила ни одного дня мирового финала и порадовала игроков и их гостей не только своим теплым отношением, но и тем, что поделилась своим богатым опытом в качестве бывшего кедди с некоторыми из лучших игроков в гольф в мире, включая Сэр Ник Фалдо и Адам Скотт, а также профессиональные преподаватели и консультанты европейской команды Кубка Сольхейма. Несколько раз в течение недели она принимала участие в «Fanny’s Golf Experience», формате разговоров, который оказался очень популярным и касался таких тем, как роль кедди, управление полем и психологические аспекты игры в гольф.

BMW благодарит своих партнеров Air Mauritius, Mauritius Tourism, Callaway и Oakley за успешное сотрудничество на мировом финале BMW Golf Cup на Маврикии.

С большим предвкушением внимание теперь обращено к будущему. В 2024 году мировой финал сезона BMW Golf Cup 2023 пройдет на гольф-курорте Fancourt в Джордже, Южная Африка. BMW надеется на сотрудничество с South African Tourism в качестве своего партнера. В прошлом Южная Африка и гольф-курорт Fancourt неоднократно принимали мировые финалы. Страна была важным местом для бизнеса BMW Group в течение 50 лет; у них есть производственная площадка в Росслине, к северу от Йоханнесбурга, с 1973 года. Другие подразделения в Южной Африке включают крупнейший в мире ИТ-центр BMW Group и BMW Financial Services. В BMW Group работает около 5000 человек в Южной Африке.