Компания Rolls-Royce отмечает 160-ю годовщину со дня рождения соучредителя сэра Генри Ройса

Оглядываясь назад на его замечательную жизнь и работу, можно увидеть его целеустремленный, даже одержимый характер и неустанную трудовую этику, выкованную в детстве в бедности и частых невзгодах;

Стремление к совершенству распространилось на все аспекты профессиональной и личной жизни Ройса;

Его знаменитая максима “Стремись к совершенству во всем, что ты делаешь. Бери лучшее, что есть, и делай это лучше” по-прежнему информирует и вдохновляет деятельность компании сегодня.

«Сэр Генри Ройс оставил миру выдающееся наследие инженерных инноваций и достижений. Он также оставил нам, своим преемникам в Rolls-Royce Motor Cars, недвусмысленную инструкцию: «Стремитесь к совершенству во всем, что вы делаете. Возьмите лучшее, что существует, и сделайте это лучше». Сам сэр Генри придерживался этого принципа во всех аспектах своей личной и профессиональной жизни. Сегодня, когда мы отмечаем 160-ю годовщину со дня его рождения, его задача по-прежнему определяет и вдохновляет все, что мы делаем. Это служит постоянным напоминанием о том, что совершенство – движущаяся цель: оно никогда не «делается». Всегда есть что-то, что мы можем усовершенствовать, настроить, переработать, изобрести заново или внедрить инновации в нашем стремлении к совершенству; и именно это делает нашу жизнь и работу здесь такими захватывающими». – Торстен Мюллер-Отвос, главный исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars

Бескомпромиссный приказ сэра Генри Ройса: “Стремитесь к совершенству во всем, что вы делаете. Бери лучшее, что существует, и делай это лучше” – одна из самых известных цитат в истории автомобилестроения. Это также максима, которая звучит на протяжении веков и до сих пор вдохновляет, и информирует компанию, носящую его имя.

Поскольку Rolls-Royce отмечает 160-ю годовщину со дня рождения сэра Генри, мы оглядываемся назад на его замечательную жизнь и карьеру в поисках истоков его самого знаменитого и часто повторяемого призыва. Что двигало его собственным стремлением к совершенству на протяжении всей жизни; и как его неустанное, можно сказать, навязчивое желание совершенствоваться проявлялось как в его работе, так и в домашней сфере?

Многое нужно улучшить

Ранняя жизнь Ройса была полна трудностей, бедности и неблагополучия. Младший из пятерых детей, он родился в 1863 году в семье, находившейся в тяжелом финансовом положении. Положение значительно ухудшилось, когда его отец, мельник, в конце концов был объявлен банкротом и, по тогдашним законам, оказался в тюрьме.

Именно на этом бесперспективном фоне сформировался характер Ройса. Тем не менее, он был полон решимости устроить себе лучшую жизнь, и в возрасте всего 10 лет работал в Лондоне, сначала продавцом газет, а позже разносчиком телеграмм.

Казалось, дела идут своим чередом, когда в 1879 году при финансовой поддержке своей тети он получил желанное место ученика в мастерских Великой Северной железной дороги (GNR) в Питерборо. Мгновенно и очевидно оказавшись в своей стихии, его природная склонность к дизайну и врожденное умение обращаться с инструментами и материалами быстро становятся очевидными. Одним из первых проявлений его таланта был набор из трех миниатюрных тачек, которые он изготовил из латуни; эти изделия наглядно демонстрируют образцовый уровень мастерства и стремление к совершенству, которое он сохранял на протяжении всей своей жизни.

Превратности судьбы

Стремление Ройса к самосовершенствованию резко прекратилось через два года, когда его тетя не смогла оплатить его ежегодную плату за обучение. Неустрашимый, Ройс вернулся в Лондон и в 1881 году начал работать в молодой компании Electric Lighting & Power Generating Company (EL&PG).

Его решение отказаться от традиционной инженерии ради зарождающейся области электроэнергетики было, по сути, прагматичным. Электричество было тогда настолько новым, что у него не было руководящего органа или профессиональных институтов, и, следовательно, не было экзаменов для сдачи или стандартов для достижения. Таким образом, в отличие от инженерного дела, отсутствие формальной квалификации у Ройса не было препятствием для его прогресса.

Его увлечение предметом, и без того внушительная трудовая этика и приверженность учебе (он посещал вечерние занятия по английскому языку и математике после работы) привели к тому, что в 1882 году EL&PG, к настоящему времени переименованная в Maxim-Weston Electric Company, отправила его работать в свой филиал в Ланкашире в качестве первого (главного) электрика, ответственного за уличное и театральное освещение в городе Ливерпуль. Однако обстоятельства снова сложились против него: из-за грубого бесхозяйственности при приобретении патентов компания внезапно перешла в конкурсное производство, и Ройс, которому было всего 19 лет, снова оказался безработным.

Брать на себя ответственность

Хотя материнская компания его бывшего работодателя предпочла спасти то, что могла, а не распродавать оставшиеся ресурсы, Ройсу было достаточно. Движимый своим врожденным стремлением, явной склонностью к (просчитанному) риску и чрезмерной уверенностью в себе, отмеченной его современниками, он начал заниматься бизнесом самостоятельно.

В конце 1884 года он основал компанию FH Royce & Co (его окрестили Фредериком Генри) в Манчестере. Первоначально производя небольшие изделия, такие как дверные звонки на батарейках, компания перешла к производству тяжелого оборудования, такого как мостовые краны и железнодорожные маневровые платформы.

Но, в то время как бизнес процветал, сам Ройс – нет. К 1901 году годы переутомления и напряженной домашней жизни серьезно сказались на его здоровье, которое, вероятно, было в корне ослаблено лишениями его детства.

Его врач убедил его купить квадроцикл De Dion, чтобы сбежать из офиса и подышать свежим воздухом, но вскоре здоровье Ройса пошатнулось. Главным фактором, способствующим этому, было его растущее беспокойство по поводу того, что компания столкнулась с финансовыми проблемами; что, возможно, имело бы для него особое значение, учитывая опыт его отца.

Своим уменьшающимся состоянием компания была обязана притоку дешевого или, по крайней мере, более дешевого электрического оборудования из Германии и США, которое смогло снизить цены Royce. Будучи всегда перфекционистом, сам Ройс не был готов участвовать в гонке до конца или идти на компромисс с качеством своей продукции.

Требовался полный отдых, и в конце концов его убедили взять 10-недельный отпуск, чтобы навестить семью своей жены в Южной Африке. Во время долгого путешествия домой он прочитал «Автомобиль – его конструкция и управление». Книга изменила бы его жизнь – и, в конечном счете, весь мир.

Делая лучшее лучше

По возвращении в Англию Ройс, теперь полностью восстановившийся как умственно, так и физически, сразу же приобрел свой первый автомобиль, 10 H.P. Decauville. Учитывая все еще тяжелое состояние финансов его компании, это могло показаться легкомысленным разбазариванием драгоценных средств; но на самом деле эта покупка была продуманной и в ней, по его мнению, содержался ключ к будущему процветанию компании.

Обычно рассказывают, что эта первая машина была настолько плохо сделана и ненадежна, что Ройс решил, что может сделать лучше. Фактически, его праздничное чтение уже сосредоточило его мысли на создании собственного автомобиля с нуля; он уже поставил ограниченное количество электродвигателей для электромобиля «Притчетт и Голд».

Вопреки общепринятому мнению, он выбрал Decauville именно потому, что это была самая лучшая машина, доступная ему, чтобы разобрать ее, а затем, по его самой знаменитой фразе, “взять лучшее, что существует, и сделать его еще лучше”.

Он начал с постройки трех двухцилиндровых автомобилей мощностью 10 л.с. на основе макета Decauville. То, что он был единственным человеком, который верил, что это новое направление может спасти компанию, является еще одним признаком его упорства и веры в себя. Не менее важно и то, что его внимание к деталям при проектировании и производстве, сопровождаемое непрерывным анализом компонентов после анализа, установило шаблон производства, которому он будет следовать до самой своей смерти.

За этими первыми примерами последовали трехцилиндровые 15 л.с., четырехцилиндровые 20 л.с. и шестицилиндровые 30 л.с., каждый из которых представлял собой значительный прогресс в автомобильном дизайне. В 1906 году, через два года после основания Rolls-Royce, управляющий директор Клод Джонсон убедил Royce придерживаться политики «единой модели». В ответ Ройс разработал 40/50 л.С. «Silver Ghost», автомобиль, который по праву заслужил бессмертный титул “лучший автомобиль в мире”.

Silver Ghost продемонстрировал почти сверхъестественный инстинкт Ройса в использовании правильных материалов для компонентов задолго до того, как научный анализ смог предоставить надежные данные. Он также выяснил, что свойства жидкостей меняются со скоростью, поэтому разработал карбюратор Silver Ghost с тремя форсунками, которые включались при разных отверстиях дроссельной заслонки, тем самым устраняя «плоские пятна».

Дома и вдали от дома

К 1906 году стало очевидно, что завод Rolls-Royce на Кук-стрит в Манчестере больше не может вместить быстро растущее производство автомобилей компании. Rolls-Royce приобрела участок на Найтингейл-роуд в Дерби, где Ройс спроектировал и руководил строительством совершенно нового, специально построенного завода. Он взялся за эту огромную и технически сложную задачу сверх своей обычной рабочей нагрузки и потребовал своих обычных строгих стандартов от всех заинтересованных сторон, не в последнюю очередь от самого себя.

Учитывая неустанный объем и темпы его работы, второй серьезный кризис здоровья Ройса в 1911 году не стал для него неожиданностью. Снова был предписан отдых, и в течение лета и осени Джонсон возил его в автомобильную поездку, которая простиралась аж до Египта.

На обратном пути они остановились на юге Франции, где Ройсу очень понравилась крошечная деревушка Ле Канадель, недалеко от Ниццы. Будучи человеком действия, Джонсон купил участок земли и заказал новый дом для Ройса, а также виллу поменьше для приезжих чертежников и помощников. Сам Ройс, естественно, проявил живой интерес к строительным работам, обосновавшись в соседнем отеле.

Его здоровье, однако, оставалось хрупким. После рецидива, который привел к срочной операции в Англии, он вернулся в уже достроенный дом, чтобы восстановить силы. Всю оставшуюся жизнь он (очень разумно) проводил зиму в Ле Канаделе, а лето – на юге Англии.

С 1917 года его английской резиденцией был Элмстед, дом 18 века в деревне Уэст-Уиттеринг на побережье Сассекса, всего в восьми милях от современного дома Rolls-Royce в Гудвуде. У Элмстеда было несколько прилегающих земель, где Ройс возобновил свой давний интерес к выращиванию фруктов. Неизбежно, он привнес свое стремление к совершенству и в эту деятельность, и он быстро стал ведущим экспертом во многих аспектах сельского хозяйства и садоводства.

Его семейная жизнь в Элмстеде проливает дополнительный свет на его перфекционистскую натуру, которая фокусировала его внимание даже на самых незначительных действиях других. Например, любого начинающего повара возьмут на работу только в том случае, если он сварит картофель «правильным» способом – точно так же, как когда-то несчастного рабочего с Кук-стрит воркс отчитали и показали, как правильно пользоваться метлой.

Замечательное наследие

Разрабатывал ли он автомобильные компоненты или авиационные двигатели, стремление Ройса к совершенству никогда не ослабевало, но даже он признавал, что оно, по сути, недостижимо.

Его мантрой для сотрудников чертежного отдела было «Стирать, изменять, улучшать, дорабатывать», и этот процесс постоянного совершенствования привел к некоторым из его величайших инженерных достижений. Под его руководством двигатель Buzzard aero, построенный в 1927 году с начальной мощностью 825 л.с., был преобразован всего за четыре года в двигатель «R», удостоенный премии Schneider Trophy, который в своем окончательном виде был способен выдавать 2783 л.с., а его эскизный проект двигателя V12 появится почти без изменений в Phantom III 1936 года, через три года после его смерти.

Инстинктивный, интуитивный инженер, он был твердо убежден, что если что-то выглядит правильно, то, скорее всего, так оно и есть. Его экстраординарная способность оценивать компоненты только на глаз снова и снова оказывалась безошибочной.

Склонность Ройса к переутомлению, часто в ущерб собственному здоровью, была симптомом его стремления к совершенству и воли к его достижению, выкованной в лишениях и невзгодах. Он был очень целеустремленным – кто-то мог бы сказать, одержимым – человеком, который преодолел множество неудач и невзгод и применял свой дотошный инженерный взгляд, пытливый ум и неустанную трудовую этику ко всем аспектам своей жизни. И такова сила его идеала и легенды, они до сих пор информируют и вдохновляют компанию, которая носит его имя спустя 160 лет после его рождения.