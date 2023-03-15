CHERY Group: в 9-ый раз по 100 000 автомобилей в месяц

В феврале 2023 года мировые продажи CHERY Group составили 103 877 автомобилей, что на 71,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 2,5% больше, чем в январе этого года.

Достигнутый результат демонстрирует стабильный спрос во всем мире на продукцию CHERY – девятый месяц подряд более 100 000 автомобилей ежемесячно.

CHERY Group в 2023 году нацелена совершить ещё более значительный прорыв в продажах и популярности автомобилей Группы во всем мире. В дополнение к невероятному успеху бензиновых кроссоверов серий «TIGGO 8» и «TIGGO 7», компания ускорит трансформацию сложившейся конъюнктуры на мировом рынке за счёт продвижения своих новых гибридных и электрических автомобилей.

В ближайшие месяцы CHERY представит свои модели PHEV с супергибридной трансмиссией DHT на некоторых ключевых рынках, включая Россию, Южную Америку и Ближний Восток. Обладая четырьмя основными преимуществами: мощность, бесперебойная работа, большая дистанция и значительная экономия топлива, гибридные автомобили от CHERY предоставят пользователям новый опыт эксплуатации и владения ими. Более того позволят клиентам повысить «экологическую сознательность» или стать приверженцем, сторонником защиты окружающей среды, ведь объемы выбросов CO2 гибридными автомобилями значительно ниже.

Первый гибридный кроссовер от марки CHERY поступит в продажу в России до конца весны этого года. В настоящее время TIGGO 8 PRO e+ находится на завершающем этапе испытаний в российских климатических и дорожных условиях. Промежуточные результаты испытаний в России демонстрируют показатели максимально близкие к полученным в ходе ранних испытаний автомобиля в лабораторных и естественных условиях в Китае. Гибридный кроссовер TIGGO 8 PRO e+ прошел испытания в Китае, которые продолжалась на протяжении 30 000 часов, а суммарный пробег составил 5 000 000 км.

Автомобильный концерн CHERY сфокусирован на создании технологий будущего и расширении инновационной экспертизы. Основой для развития является 25-летний опыт, пять R&D-центров по всему миру, глубокое мышление дизайнеров и инженеров, стратегическое мышление топ-менеджмента. Тенденциями ближайшего будущего, по мнению CHERY, будет значительное внимание и забота человечества об экологичности индивидуальных путешествий.