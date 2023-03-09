Cпрос на сельхозтехнику вырос к началу сезона посевных работ – какую именно технику и в каких регионах покупают активнее всего

Эксперты проанализировали статистику по спросу на сельскохозяйственную технику на платформе за февраль 2023 года

Спрос на покупку техники ожидаемо вырос к началу сезона посевных работ. Эксперты назвали категории техники с наиболее активным спросом и самые востребованные бренды в этих категориях.

Наибольший прирост спроса в сравнении с январем 2023 года зафиксирован по категориям «транспортер», «ботвоудалитель», «транспортировщик рулонов», «упаковщик» – спрос на новую технику этих типов на Авито Авто в преддверии посевных работ вырос более чем в 2 раза. Спрос на новые вилы, комбайны, глубокорыхлители, загрузчики сеялок, зерноочистители и протравливатели на платформе в февраля подскочил примерно в 1,5 раза. Примерно в 1,3 раза увеличился спрос на новые мульчеры, посевные комплексы, рассадопосадочные машины и камнеуборочные машины.

На Авито Авто в феврале активно интересовались покупкой не только новой сельскохозяйственной техники, но и техникой с пробегом. В 2,6 раз по сравнению с январем увеличился спрос на зерноочистители с пробегом, спрос на вилы, почвофрезы, картофелесажалки, опрыскиватели и жатки с пробегом показал рост в диапазоне от 20% до 30%.

В каких регионах в феврале 2023 года наиболее активно интересовались покупкой сельхозтехники

По данным Авито Авто, топ-5 регионов с наиболее активным спросом на сельскохозяйственную технику в феврале 2023 года составили Башкортостан, Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан, Москва и Московская область. В топ-10 также вошли Алтайский край, Ставропольский край, Чувашия, Оренбургская область, Волгоградская область и Воронежская область.

Китайские, российские и белорусские бренды в лидерах: технику каких производителей наиболее активно искали в феврале на Авито Авто

Если оценивать не динамику спроса в феврале в сравнении с январем, а абсолютные показатели, наиболее активно в феврале на Авито Авто искали новую технику следующих типов: мини-трактор, трактор, косилка, пресс-подборщик и борона. В сегменте техники с пробегом эти типы техники также лидировали по доле спроса. Наибольшим спросом на Авито Авто в феврале 2023 года пользовалась новая техника этих типов китайских, российских и белорусских брендов.

Покупатели тракторов в феврале 2023 года чаще всего искали на Авито Авто новый транспорт брендов МТЗ (Белоруссия), YTO (Китай), СКАУТ (Китай), Zoomlion (Китай) и Foton Lovol (Китай). В сегменте мини-тракторов самой востребованной стала новая техника брендов Русич (Россия), УРАЛЕЦ (Россия), Агромаш (Россия), XINGTAI (Китай), Файтер (Россия) и РУСТРАК (Россия).

Продукция производителей Wirax (Польша), Lisicki (Польша), Metkarsan (Турция), Бежецксельмаш (Россия) и УРАЛЕЦ (Россия) стала самой востребованной у покупателей новых косилок на Авито Авто.

Покупатели пресс-подборщиков наиболее активно искали на платформе технику от Унисибмаш (Россия), БобруйскАгромаш (Белоруссия), YK (Китай), УРАЛЕЦ (Россия) и Бежецксельмаш (Россия).

В категории «борона» лидерами по доле спроса в сегменте новой сельхозтехники на Авито Авто в феврале 2023 года стали следующие производители: АгроГрад (Россия), Крым АгроТехКомплект (Россия), БДМ-АгроЦентр (Россия), Икорец (Россия), Артайус (Россия).